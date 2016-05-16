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نائب الرئيس اليمنى: مكافحة الإرهاب وتحرير الأراضى مهمتنا الأولى

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نائب الرئيس اليمنى: مكافحة الإرهاب وتحرير الأراضى مهمتنا الأولى نائب الرئيس اليمنى: مكافحة الإرهاب وتحرير الأراضى مهمتنا الأولى
أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن على محسن الأحمر، أن مكافحة الإرهاب وتحرير الأراضى اليمنية من جماعات العنف والقتل تحتل المرتبة الأولى ضمن مهام السلطات الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي.

وأشار الفريق الأحمر، خلال اتصالين هاتفيين أجراهما أمس السبت، بمحافظ محافظة حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إلى أن السلطات الشرعية " لن تتوانى فى ردع كل من ساند تلك الجماعات بأى شكل من الأشكال".

وفجر انتحاري، نفسه وسط تجمع لعناصر يمنية كانت تستعد للالتحاق بقوات الشرطة، وذلك فى معسكر للشرطة بمدينة المكلا، أسفرت العملية عن سقوط أكثر من 20عشرين عنصر وإصابة ستين آخرين.

كما أكد نائب الرئيس اليمني، أن تنظيم القاعدة فى بلاده، بات يشكل أدواتاً يستخدمها القتلة والمجرمون لتحقيق مآرب عدة، مشيداً بالدور الذى تبذله أجهزة الأمن والمسؤولين المحليين بما يخدم إقليم حضرموت وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيه.

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