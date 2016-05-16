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الرئيس الصومالى يعرض العفو على عناصر حركة الشباب الذين يتخلون عن السلاح

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الرئيس الصومالى يعرض العفو على عناصر حركة الشباب الذين يتخلون عن السلاح الرئيس الصومالى يعرض العفو على عناصر حركة الشباب الذين يتخلون عن السلاح
عرض الرئيس الصومالى ، حسن شيخ محمد ، أمس الأحد، العفو عن مقاتلى "حركة الشباب" الذين ينبذون الإرهاب والعنف.

وقال خلال الذكرى السنوية الـ73 لعصبة الشباب الصومالى ، التى ساعدت فى النضال من أجل تحرير البلاد: إن حكومته لن تعاقب مقاتلى "حركة الشباب" الذين يضعون السلاح.

وأضاف: أن عرضنا العفو عن الشباب الذين انضموا إلى الحركة يظل سارياً ، وأناشدهم نبذ العنف والانضمام إلى مهمة بناء الأمة.

وقد أعلنت الصومالية ، عفواً عن مقاتلى "حركة الشباب" العام الماضى ، و تقوم بإعادة إدماج الذين تخلوا منهم عن السلاح فى المجتمع.

يذكر أن الجيش الصومالى مدعوم بقوات الاتحاد الإفريقى ، طرد عناصر "حركة الشباب" من العاصمة "مقديشو" عام 2011 ، لكن الحركة لا تزال تقوم بهجمات على جنوب ووسط البلاد.
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مصر 365

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