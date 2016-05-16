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استشارى كبد: سمنة المرأة تعرضها للإصابة بالكبد الدهنى أثناء الحمل

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استشارى كبد: سمنة المرأة تعرضها للإصابة بالكبد الدهنى أثناء الحمل استشارى كبد: سمنة المرأة تعرضها للإصابة بالكبد الدهنى أثناء الحمل
بعض الحالات المرضية قد تمر بها الحامل أثناء حملها، فبعيدا عن سكر الحمل وتسممه، وغيرها من الأعراض المرضية المخيفة، هناك حالة تسمى الكبد الدهنى وتحدث بشكل نادر أو قليل جدا لحالات بعينها أثناء شهور الحمل.

الدكتور محمد المنيسى - استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، عضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن - أكد أن الكبد الدهنى قد تعانى منه فئة قليلة من السيدات الحوامل، خاصة للسيدات اللاتى لديهن استعداد للإصابة بالكبد الدهنى نظرا لإصابتهن بالسمنة، كما أن هرمونات الحمل تزيد من فرص إصابتهن بالكبد الدهنى نتيجة وجود استعداد للإصابة بالكبد الدهنى.

وفى تلك الحالة التى يفسرها تفصيلا الدكتور "المنيسى"، تؤثر هرمونات الحمل على الكبد بشكل مباشر وسلبى للغاية، ما يجعله دهنيا ويصبح عرضة لأخطار كبيرة أخرى ما دام الحمل مستمرا وطوال شهور الحمل، وهذه المشكلة تظهر بشكل جلى فى النصف الثانى من شهور الحمل، وتعانى الحامل خلالها من ارتفاع شديد فى إنزيمات الكبد ما يجعل الطبيب يلحظه بسهولة.

لذا يوضح استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد، أن التعامل السريع مع تلك الحالات يكون هو مفتاح علاجها، من خلال إيقاف النظام الغذائى للحامل القائم على المواد المشبعه بالدهون واستبداله بالخضراوات والفاكهة، وذلك للعمل على إيقاف الضرر البالغ الذى تحدثه هرمونات الحمل بالكبد أكثر فأكثر، وحتى لا يدمر الكبد كاملا فى وقت وجيز وتعانى المرأة من مضاعفات مستقبلية خطيرة، لذا يتم التنسيق بين طبيب الكبد وأطباء النساء المتابعين لتلك الحالة المهمة.


>وننصح بضبط السكر وخفض الوزن.. تدهن الكبد الملتهب المصاحب للحمل يؤدى إلى ارتفاع الأنزيمات الكبدية
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ما أسباب الإصابة بالكبد الدهن

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