الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 40

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، خلال ساعات النهار، يكون مائلا للحرارة ليلا، فى حين يبدأ الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة غربا، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 5،2 متر والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 5،1 إلى 2 متر، والرياح السطحية فى البحر المتوسط شمالية شرقية والبحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

>القاهرة 30 40

>الإسكندرية 25 31

>مطروح 23 29

>بورسعيد 24 30

>دمياط 22 32

>بلطيم 23 30

>الإسماعيلية 30 40

>السويس 31 41

>العريش 17 30

>نخل 21 40

>طابا 21 40

>الطور 26 38

>مرسى علم 27 45

>الغردقة 28 46

>شرم الشيخ 28 43

>رفح 16 29

>كاترين 22 34

>سيوة 26 36

>المنيا 25 41

>الفيوم 26 41

>رأس سدر 29 38

>أبوسمبل 27 45

>وسط الدلتا 29 39

>أسيوط 24 43

>سوهاج 25 44

>الأقصر 24 46

>أسوان 27 46

>شلاتين 26 39

>حلايب 27 37

>الوادى الجديد 23 46

>قنا 27 44

>نويبع 28 41

>السلوم 22 27

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