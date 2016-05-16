الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 40

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 5،2 متر والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 5،1 إلى 2 متر، والرياح السطحية فى البحر المتوسط شمالية شرقية والبحر الأحمر شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
>القاهرة 30 40
>الإسكندرية 25 31
>مطروح 23 29
>بورسعيد 24 30
>دمياط 22 32
>بلطيم 23 30
>الإسماعيلية 30 40
>السويس 31 41
>العريش 17 30
>نخل 21 40
>طابا 21 40
>الطور 26 38
>مرسى علم 27 45
>الغردقة 28 46
>شرم الشيخ 28 43
>رفح 16 29
>كاترين 22 34
>سيوة 26 36
>المنيا 25 41
>الفيوم 26 41
>رأس سدر 29 38
>أبوسمبل 27 45
>وسط الدلتا 29 39
>أسيوط 24 43
>سوهاج 25 44
>الأقصر 24 46
>أسوان 27 46
>شلاتين 26 39
>حلايب 27 37
>الوادى الجديد 23 46
>قنا 27 44
>نويبع 28 41
>السلوم 22 27
>- "الأرصاد" تنفى تسجيل مصر أعلى درجة حرارة فى العالم اليوم وغدا بـ49 درجة.. وتؤكد: رياح قادمة من شبه الجزيرة العربية وراء الموجة وتكرارها خلال الموسم الحالى وارد.. وتنكسر الثلاثاء بانخفاض 10 درجات