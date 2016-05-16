أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمخزن بلاستيكات بأكتوبر

Google+ Print
بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمخزن بلاستيكات بأكتوبر بالصور.. الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمخزن بلاستيكات بأكتوبر
تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق بمخزن بلاستيكات وإعادة تدوير مخلفات، على مساحة 4 آلاف متر، بالمنطقة الصناعية الرابعة، التابعة لمدينة السادس من أكتوبر دون معرفة أسبابه.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل بمخزن بلاستيكات بأكتوبر، وانتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية والعميد هانى سعيد رئيس قسم الإطفاء والرائد أحمد غانم ضابط الحماية المدنية والفريق المرافق له، وبصحبتهم سيارات إطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات، ومحاولة إخماد الحريق، وتمت السيطرة على النيران.

الحماية المدنية تسيطر على حريق (1)

الحماية المدنية تسيطر على حريق (2)

الحماية المدنية تسيطر على حريق (3)

الحماية المدنية تسيطر على حريق (4)

الحماية المدنية تسيطر على حريق (5)


>- ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة من"حريق أكتوبر"وانعدام الرؤية بالمصانع المجاورة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365