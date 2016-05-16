5 مشكلات جمالية تخلصي منها بسرعه

لكل من ترغب في الحصول على بشرة نضرة وصحية وخالية من المشاكل في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم المشكلات الجمالية وتخلصي منها بسرعه

تعشق بشرتنا فترة الليل، فهي الفترة المناسبة لإصلاح التلف وتجديد الخلايا. بشرة الوجه، اليدين والقدمين تتخلص من أغلب المشكلات التي تواجهها خلال الليل نظرًا لحمايتها من أشعة الشمس، الرياح وغيرها من العوامل البيئية القاسية. كما أن الأنشطة البيولوجية للجسم تعمل بشكل أفضل لتحسين خلاياها. لذلك، يؤكد خبراء العناية بالبشرة على أهمية النوم الجمالية.

أهم المشكلات الجمالية التي يمكنكِ التخلص منها خلال ليلة واحدة.

1- التخلص من البثور

يمكنكِ التخلص من البثور خلال ليلة واحدة عند استخدامك لأي من المكونات المضادة للبكتيريا والتي تساعد على التحكم في الإفرازات الدهنية كالزنك. تعمل تلك المكونات كعلاج سحري يساعد على منع تراكم البكتيريا المسببة لحب الشباب، كما يساهم في علاج التهابات واحمرار البشرة.

2- تقليل الخطوط الدقيقة

استخدام أنواع كريمات البشرة أو السيروم مع فيتامين A أو الرتينول يساعد على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة. لكن احذري، فقط يتسبب ذلك في زيادة حساسية البشرة تجاه أشعة الشمس لعدة ساعات، فمن الأفضل استخدامها خلال الليل.

3- إصلاح تلف البشرة

خلال الليالي التي لا تستخدمين فيها فيتامين A، استخدمي كريم أو لوشن للبشرة غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على إصلاح تلف البشرة الناتج عن التعرض للشوارد الحرة. مع كثرة التعرض لأشعة الشمس والهواء الجاف، قد يتسبب ذلك في تلف البشرة وظهور البقع الداكنة. طبقي المستحضرات الغنية بمضادات الأكسدة لإنعاش وتغذية البشرة وإزالة آثار التلف سريعًا.

4- إزالة انتفاخات الوجه

إن كنت تعانين من انتفاخات الوجه ومنطقة محيط العين، اتبعي تلك الخدعة من نجمات هوليوود. نامي على ظهرك مع استخدام وسائد لرفع الرأس، كي تساعد على منع السوائل من التراكم أسفل العين.

5- ترطيب الشفاه الجافة

جفاف وتشققات الشفاه من المشكلات المزعجة، والتي قد تتلف مظهر أحمر الشفاه. للتخلص من تلك المشكلة، قومي بتطبيق القليل من الفازلين أو زيت الزيتون على شفتيك قبل الذهاب للنوم وستحصلين على شفتين جذابتين في الصباح التالي.

نصائح للحفاظ على نضارة الوجه

الاهتمام بنظافة البشرة يجب تنظيف البشرة دائماً من آثار مساحيق التجميل للسماح لمسامات البشرة بالتنفس، وعدم تنظيف مسام بشرة الوجة يؤدّي إلى ظهور البثور فيها والتهابها، ويمكن أن يسبّب حساسية لبشرة الوجه، وعدم تنظيف البشرة جيداً من آثار المكياج يؤدّي إلى بشرة خالية من النضارة والجمال، ويمكن تنظيف البشرة بالماء والصابون ثمّ مسحها بالقليل من ماء الورد الذي يمنح البشرة مظهراً جذاباً.

ترطيب بشرة الوجه ينصح باستخدام الكريمات المرطبة الليلية والمصنعة من مواد طبيعية للحفاظ على حيوية البشرة وإضفاء النضارة عليها، وترطيب البشرة بشكل جيد يساعد في تأخير ظهور التجاعيد، ويساعد في الحفاظ على الترطيب الطبيعي للبشرة، وبالتالي تظهر البشرة مشرقةً ونضرة، ويجب تنظيف البشرة بشكل جيد قبل استعمال الكريمات المرطبة.

الابتعاد عن التدخين يعمل النيكوتين الموجود في الدخان على تكسير الكولاجين في البشرة المسؤول عن نضارة البشرة ونعومتها، إضافة ًإلى أنّ التدخين يسبب ظهور الهالات السوداء حول العيون والفم، واحتمال الإصابة بسرطان الرئة والشفاة.

اعتماد الرجيم الصحي إن اعتماد رجيم غير صحي لا يحتوي على العناصر الضروية للجسم يؤثر على البشرة بشكل سلبي، وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون يؤدّي إلى صعوبة الهضم وزيادة إفراز الدهون، ممّا يسبب ظهور الندب والبثور في البشرة، والرجيم القاسي يحرم الجسم من الفيتامينات والمعادن الضروية للحفاظ على البشرة ، ويجب الحرص دائماً على تناول الخضار والفواكه التي تحتوي على المغذّيات الطبيعية للبشرة.

شرب كميات كافية من الماء يجب تناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميّاً؛ وذلك لأنّ الماء يحافظ على نضارة وحيوية البشرة، ويساعد في تخليص الجسم من السموم ويمنع ظهور التجاعيد في البشرة.

عدم التعرض لاشعة الشمس إنّ التعرّض لأشعة الشمس المباشرة يضرّ بخلايا البشرة، ويعمل على ظهور الكلف والتصبغات، وقبل الخروج من المنزل يجب استعمال واقيات الشمس التي تكون درجة الوقاية فيها مرتفعة.

عمل رياضة لعضلات الوجه يوجد تمارين خاصّة بعضلات الوجه تُحافظ على نضارة البشرة، وحيويّتها والوقاية من التجاعيد، ويجب المحافظة على الابتسامة الدائمة التي تضفي رونقاً وإشراقاً على البشرة.

-الترطيب الدائم عليك بالحفاظ على بشرتك مرطبة بشكل مستمر وذلك لضمان نضارة البشرة على الدوام وذلك من خلال أن تقومي بغسل وجهك وتنظيفه جيداً بالماء والصابون مع التأكد بأنك قد تخلصت من كل الزيوت والأوساخ التي يحتوي عليها وجهك وبشرتك ومن ثم عليك بتنشيف بشرة وجهك بطريقة الضغط ومن ثم قومي بوضع القليل من الكريم المرطب الخاص بك على وجهك وبعد ذلك قومي بعمل مساج للوجه، ويفضل أن يكون نوع الكريم المستخدم لترطيب الوجه هو كريم بخلاصة الصبار أو أن يكون كريم بخلاصة العسل لما لهاتين المادتين من فوائد عظيمة على الوجه والبشرة بشكل عام وبالذات في ترطيب البشرة ونضارتها وجمالها والحفاظ عليها ضد علامات تقدم السن والتجاعيد.

زيت الزيتون إن استعمال زيت الزيتون كمرطب طبيعي للبشرة ومغذي للبشرة يساعد بشكل كبير على الحفاظ على نضارة البشرة ويساهم في تحسين نوعية البشرة ويعالج أيضاً تقشير البشرة ويمكننا أن نستفيد من زيت الزيتون في الحفاظ على ترطيب البشرة من خلال أن نقوم بغسل الوجه أولاً ومن ثم أن نقوم بوضع القليل من زيت الزيتون بمقدار ملعقتين صغيرتين على الوجه وعمل مساج للوجه ومن ثم يترك الزيت على البشرة لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة ومن ثم قومي بغسل وجهك جيداً بالماء والصابون الخاص بك.

طرق تنقية البشرة من السموم :

– شرب الماء النقي : وينصح بشرب الماء النظيف المفلتر الخالي من المعادن والكلور ، والتي تعد من أكثر العوامل المضرة على الجلد ، كما يفضل استخدام الماء المفلتر في كافة الاحتياجات اليومية في الطهي والشرب أيضا .

– ممارسة الرياضة بانتظام : تساعد حركة الجسم على تخليص الجسم من السموم وطردها للخارج خلال العرق ، كما تعد التمرينات الرياضية من أفضل الطرق لزيادة معدلات التمثيل الغذائي والتخلص من السموم المتراكمة مما يتيح بناء العضلات وفقدان السعرات الحرارية الزائدة والحصول على وزن مثالي ، هذا إلى جانب مكافحة التوتر والإجهاد والذي يمنح البشرة مظهرا أكثر حيوية ونضارة .

– استخدام فرشاة التدليك : من الجيد استخدام فرشاة جافة لتدليك الجسم قبل الإستحمام لمدة عدة دقائق وبحركات دائرية ، وهي خطوة هامة لتنشيط العقد الليمفاوية والدورة الدموية ، مع مراعاة استخدام فرشاة ذات ألياف طبيعية .

– حمام الملح الإنجليزي : طريقة تتبع في كثير من المراكز الصحية لتنظيف البشرة وتنقيتها ، حيث يتميز بالعديد من الفوائد لتهدئة الجسم والإحساس بالاسترخاء ، بما يحتوي من كبريتات الماغنسيوم المهدئ للجهاز العصبي ، كما يمكن اضافة قطرات من الزيوت العطرية مثل اللافندر لماء الاستحمام و التمتع بنوم هادئ وبشرة نقية .

– الساونا : تعرف الساونا بفوائدها لتخليص الجلد من السموم بزيادة التعرق ، وتنشيط الدورة الدموية ، كما تستخدم الساونا في بعض الأحيان مع الأشعة تحت الحمراء ، مما يفيد أيضا في زيادة معدلات التمثيل الغذائي وتجديد الخلايا .

– استخدام مستحضرات التجميل الطبيعية : تدخل المواد الصناعية والمكونات الكيمائية في تركيب كثير من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة ، مما يزيد من تراكم السموم داخلا خلايا الجلد مما قد يتسبب في ظهور الطفح الجلدي وحب الشباب والتجاعيد ، بالإضافة لتأثيرها على صحة المرأة ووظائف الجسم الحيوية مثل تراكم السموم بالكبد والتعرض لمخاطر صحية عديدة .

– الامتناع عن استخدام الأدوات البلاستيكية : يعد استخدام الأدوات المصنعة من البلاستيك أمرا بالغ الخطورة خاصة عند استخدامها في حفظ الأغذية والمشروبات الساخنة ، حيث أن التركيبة الكيمائية المصنعة للبلاستيك تتفاعل مع الأغذية الموجودة بداخلها مما يتسبب في الإصابة بكثير من الأمراض مثل السرطان ، كما تعمل على تراكم تلك المكونات بالدم وتأثيرها على الجسم وخلايا البشرة ، وينصح دائما باستخدام الأواني الزجاجية لحفظ الغذاء والشراب .