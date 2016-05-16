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الاستعانة بـ 3 خزانات مياه لإخماد حريق مخزن البلاستيكات بأكتوبر

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الاستعانة بـ 3 خزانات مياه لإخماد حريق مخزن البلاستيكات بأكتوبر الاستعانة بـ 3 خزانات مياه لإخماد حريق مخزن البلاستيكات بأكتوبر
استعانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 خزانات مياه سعة 35 طن بجانب سيارات الإطفاء المتواجدة بمحيط حريق مخزن البلاستيكات وإعادة تدوير المخلفات على مساحة 4 آلاف متر، بالمنطقة الصناعية الرابعة التابعة لمدينة السادس من أكتوبر دون معرفة أسبابه.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمخزن بلاستيكات بأكتوبر و انتقلت 16 سيارة إطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات ومحاولة إخماد الحريق.

حريق هائل بمخزن بلاستيكات بأكتوبر.. والدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد النيران
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ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة من"حريق أكتوبر"وانعدام الرؤية بالمصانع المجاورة
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