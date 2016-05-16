"الرى" تحذر من أزمة مائية كبيرة بسبب ارتفاع سعر الأرز.. اقرأ التفاصيل

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والرى، أن تقارير الحصر الأولية لزراعات الأرز فى المناطق غير المصرح بالزراعة بها ، ارتفعت بشكل كبير مؤخرا ، مما تسبب فى انخفاض منسوب المياه بالمصارف العمومية نتيجة الزيادة الشديدة فى الزراعات، واستهلاكها المياه بشراهة.

وأكدت المصادر أن السبب فى زيادة المخالفات وعدم التزام المزارعين بالمناطق المصرح بها، هو زيادة سعر الأرز بشكل كبير خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينذر بأزمة مائية كبيرة قد تحدث نتيجة استهلاك المياه فى رى المحصول، وعدم وصولها الى مستحقيها.

وفى إطار المتابعة المستمرة لزراعات الأرز بمنطقة شرق الدلتا، قام المهندس عبد اللطيف السعيد خالد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المياه، يرافقه المهندس أيمن شديد مدير عام الاستخدامات المائية بمصلحة الرى، بالمرور على مناطق زراعات الأرز بمنطقة شرق الدلتا فى زمام الإدارات العامة لرى غرب الشرقية ، وشرق الشرقية، والسلام غرب ، والصالحية للوقوف على الاحتياجات المائية .

وتضمن تقريرهم، الذى تم رفعه للدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، أن المساحات المنزرعة تعطى مؤشراً على زيادة كبيرة فى زراعات الأرز خارج مناطق التصاريح (بالمخالفة) والتى تصل إلى نسبة 95 % على الكثير من زمامات الترع الفرعية التى تم المرور عليها حاليا، ومن المتوقع أن تؤدى إلى زيادة فى الاحتياجات المائية، و قد تزيد عن الحد الأقصى لتصرفات الترع الرئيسية.

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