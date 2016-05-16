"الإدارية" تفصل اليوم فى طعن بطلان إشراف "الداخلية" على بعثات حج القرعة

تصدر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة،اليوم الاثنين ، حكمها فى الطعن المقام من المستشار محمد ماهر عادل العضو بهيئة قضايا الدولة، للمطالبة ببطلان إشراف وزارة الداخلية على بعثات حج القرعة.

كانت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا برفض دعوى "ماهر"، التى طالب فيها ببطلان إسناد تنظيم بعثات حج القرعة لوزارة الداخلية، لانتفاء صفته ومصلحته في الدعوى.

وأكد مقيم الطعن أن وزارة الداخلية غير مختصة قانونًا بتنظيم تلك البعثات، الأمر الذى جعلها تفشل على مدار أعوام فى تنظيمها، فضلاً عما يعانيه حجاج بيت الله فى تلك البعثات من عشوائية وتقصير من قبل مسئولى وزارة الداخلية المشرفين عليها.

16 مايو.. الفصل فى طعن بطلان إشراف وزارة الداخلية على بعثات حج القرعة