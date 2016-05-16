ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة من"حريق أكتوبر"وانعدام الرؤية بالمصانع المجاورة

ارتفعت السنة اللهب والأدخنة من حريق مخزن البلاستيكات بالمنطقة الصناعية الرابعة التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، مما أدى إلى إنعدام الرؤية بالمصانع المجاوره له، وكذلك الطرق المؤدية للحريق وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد النيران المشتعلة.

وفرض رجال الأمن كردونا أمنيا بمحيط الحريق، لمنع وصول العمال للمصنع وتسهيل عمليات الإطفاء لرجال الدفاع المدنى لحين انتهاء عمليات الإخماد.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمخزن بلاستيكات بأكتوبر، وانتقلت اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، و العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، و الرائد أحمد غانم ضابط الإطفاء، والنقيب ياسر سرور، مشرف عمليات أكتوبر، والفريق المرافق له وبصحبتهم سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات ومحاولة إخماد الحريق.

حريق هائل بمخزن بلاستيكات بأكتوبر.. والدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد النيران

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