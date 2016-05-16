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البحوث الفلكية: زلزال اليوم نبع من مناطق نشطة زلزاليا بخليج العقبة

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البحوث الفلكية: زلزال اليوم نبع من مناطق نشطة زلزاليا بخليج العقبة البحوث الفلكية: زلزال اليوم نبع من مناطق نشطة زلزاليا بخليج العقبة
قال الدكتور حاتم عودة، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، إن منبع الزلزال الذى ضرب صباح اليوم هو نفس منبع زلزال 1995 المدمر والذى بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر وأثّر على مصر والأردن وفلسطين والمملكة العربية كما شعر به سكان لبنان وسوريا وجزيرة قبرص آنذاك .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن منطقة خليج العقبة والتى وقع بها الزلزال تعد أحد المناطق النشطة فى جمهورية مصر العربية، وتمتاز بالعديد من الزلازل غير المحسوسة، موضحا أن هذا الزلزال من النوع المتوسط وهو محسوس.

وكان زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مصر صباح اليوم فى تمام الساعة الثالثة و 46 دقيقة، وهو من النوع المتوسط ،حيث أن الزلزال وقع على بعد 26 جنوب شرق دهب بخليج العقبة على عمق 10 كيلو متر.


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>"البحوث الفلكية": زلزال مصر وقع شرق خليج العقبة وبلغت قوته 5.1 ريختر

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مصر 365

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