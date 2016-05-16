نفوق وإصابة 6 رؤوس ماشية فى حريق بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد، من السيطرة على حريق نشب بناحية باصونة دائرة مركز المراغة، بمنزل مساعد شرطة دون حدوث خسائر بشرية وانحصرت التلفيات فى نفوق 3 رؤوس ماشية وإصابة 3 آخرين وإحتراق كمية من الغلال والبوص.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بنشوب حريق بمنزل بدائرة المركز دون حدوث خسائر بشرية وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية ‏.

بالفحص تبين من التحريات، التى قادها الرائد نصر طه، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، نشوب النيران بمنزل ملك "جمال . ه . م ع 43 سنة" مساعد شرطة ‏من قوة قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج ويقيم بذات الناحية ، ولم ينتج ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فـي نفوق "3" رأس ماشية وإصابة "3" آخرين واحتراق كمية من الغلال والبوص، وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية.

أخطرت الإدارة البيطرية بالمراغة للانتقال واتخاذ اللازم، أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2102 إدارى المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة . ‏

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