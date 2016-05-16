مباحث المرور بسوهاج تضبط سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها من الهرم العام الماضى

تمكن ضباط وحدة مباحث المرور برئاسة الرائد عمرو الضبع رئيس مباحث المرور، وبإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد أشرف مرسىى مدير إدارة مرور سوهاج من ضبط "أحمد . م . م . م" 32 ‏سنة بدون عمل، ويقيم بشارع المخبز الآلى دائرة قسم أول سوهاج أثناء قيادته السيارة رقم 7152 ج د ملاكى جيزة ، سوزوكى حمراء اللون، وبالاستعلام عن أرقام اللوحات المعدنية تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 436206 جنح الهرم عن بلاغ المجنى عليه "محرم . ف . ح . ع بتاريخ 30/12/2015.

وبعرض السيارة على اللجنة الفنية، تبين أنها ماركة سوزوكى حمراء اللون شاسية رقم 223777 موتور رقم 1222210، وبالاستعلام عن طريق الحاسب الالى الخاص بالإدارة العامة للمرور برقمى الشاسية والموتور تبين أنه مقيدة باسم "محرم . ف . ح . ع" المقيم بالجيزة ونهاية الترخيص 20/12/2016 .

وبمواجهة قائد السيارة بما أسفر عنه الضبط والفحص والاستعلام، اعترف بأنه قام بشراء السيارة من مالكها بدون ‏مستندات ملكية، وبالكشف عن قائد السيارة المذكور تبين سابقة اتهامه فى "10" قضايا سرقة، تبديد، إيصال أمانة أخرهم ‏القضية 340 جنح مركز ساقلته لسنة 2013 حصر رقم 4217 لسنة 2013 " تبديد"، وتم التحفظ على السيارة بإدارة المرور،‏و تحرر عن ذلك المحضر رقم 40 أحوال قسم أول سوهاج وجارى العرض على النيابة العامة.

مباحث مرور سوهاج تضبط سيارة جيب شروكى مبلغ بسرقتها من قسم ثان القاهرة

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