وفاة طفلة عقب سقوطها من سلالم منزلها فى سوهاج

استقبل مستشفي سوهاج الجامعى طفلة فى الثالثة من العمر جثة هامدة، بسبب سقوطها من أعلى سلم منزلها بناحية قرية الخيام دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج.

وبالفحص، تبين من التحريات وصول الطفلة "ابتسام ‏محمود أبو الحمد على" 3 سنوات وتقيم بناحية الخيام دائرة مركز دار السلام إلى مستشفى سوهاج الجامعى "جثة هامدة"، ‏وبسؤال والدها محمود أبو الحمد على 53 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وقرر بأن حال لهو ابنته أعلى سلم المنزل زلت قدماها وسقطت أرضاً مما نتج عنه وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية، وأفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2082 إدارى المركز لسنة 2016.

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