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تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل عاطل تقدم للزواج من شقيقته المتزوجة بمنشأة ناصر

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تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل عاطل تقدم للزواج من شقيقته المتزوجة بمنشأة ناصر تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل عاطل تقدم للزواج من شقيقته المتزوجة بمنشأة ناصر
جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عاطل تقدم لخطبة شقيقته المتزوجة فى منطقة منشأة ناصر.

قرر إسلام أبو مسلم وكيل نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة، فى وقت سابق، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عاطل تقدم لخطبة شقيقته المتزوجة .

فى السياق ذاته أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كان اللواء هشام العراقى مدير مباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر بتلقيهم بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بمنطقة الأوسط.

بالانتقال عثر على جثة "محمد ح ع - عاطل"، والسابق اتهامه فى قضية " مخدرات " وبه إصابات (جرح قطعى بالرأس وآخر بجانب الأذن اليمنى).

بإجراء التحريات برئاسة المقدم على فيصل رئيس مباحث القسم تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و"محمد أ س - عامل" بسبب قيام المجنى عليه بالتقدم للزواج من شقيقة الأخير رغم كونها متزوجة وتطور الأمر إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بعصا محدثا إصابته التى أودت بحياته، كما أشارت التحريات إلى أن المجنى عليه يعانى من انفصام فى الشخصية.

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مصر 365

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