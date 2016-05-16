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ضبط 90.8 طن أسماك منتهيه الصلاحية بالقليوبية

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ضبط 90.8 طن أسماك منتهيه الصلاحية بالقليوبية ضبط 90.8 طن أسماك منتهيه الصلاحية بالقليوبية
تمكنت مباحث بالقليوبية، من ضبط 90 طن و807 كيلو أسماك فاسدة بدائرة قسم قها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر، مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث، بأن معلومات وردت للعقيد محمد عبد الهادى، رئيس مباحث التموين، مفادها قيام كل من "هانى عزيز " و"تامر محمود" ، حيازتهما كمية وقدرها 90.807 طن أسماك مستوردة منتهية الصلاحيه مالكى شركة للاستيراد والتصدير الكائنه حدائق القبة – القاهرة، بحفظ كميات من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة الفجر للتبريد والتجميد الكائنة بناحية عزبة الزهار دائرة قسم قها، وطرحها بالأسواق عقب تغيير تواريخ الصلاحية مما يعد غشاً تجارياً وضرراً على الصحة العامة.

باستهداف الثلاجه تم ضبط 3550 كرتونة سمك مكرونة أندونيسي زنة الكرتونه 10 كجم بإجمالى وزن 35.500 طن، حيث ورد تقرير الطب البيطرى بأن الكميات المضبوطة تم وضع لاصق تواريخ صلاحية جديدة وأنه غير خاص ببلد المنشأ وأن الأسماك تظهر عليها تغير في الخواص من حيث اللون والرائحة، ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

بمواجهة مالك الثلاجة"محمد إبراهيم" 32 سنة، قرر بأن المضبوطات خاصة بسالفى الذكر، تحررعن ذلك المحضر رقم 1920 جنح قسم قها لسنة 2016م، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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