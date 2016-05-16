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مدير أمن سوهاج: تنفيذ 25 حكم وقرار تعدى على أراضى زراعية بأنحاء المحافظة

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مدير أمن سوهاج: تنفيذ 25 حكم وقرار تعدى على أراضى زراعية بأنحاء المحافظة مدير أمن سوهاج: تنفيذ 25 حكم وقرار تعدى على أراضى زراعية بأنحاء المحافظة
قال اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية حفاظاً على هيبة الدولة، ‏وتأكيداً لسيادة القانون تم تأمين تنفيذ "25" حكم قضائى وقرار إدارى بدائرة المديرية، حيث تم تأمين تنفيذ " 16 " حالة تعدى على أراضى زراعية بمركز طما شمال محافظة سوهاج‏، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2179 إدارى المركز لسنة 2016.
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>كما تم استهداف تنفيذ الحكم رقم 214 لسنة 2008 مدنى المنشأة وتعذر التنفيذ لوفاة الصادر ضده الحكم ‏ قبل عملية التنفيذ بمركز العسيرات، وفى قسم شرطة أول سوهاج تم تأمين تنفيذ " 8 " قرار صادر من الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2120 إدارى القسم لسنة 2016 ‏
>وأوضح مدير أمن سوهاج أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام القضائية والقـرارات الإدارية بدائرة المحافظــة.

"أمن سوهاج" تنفذ 168 ألف حكم قضائى وتحصل 3 ملايين جنيه غرامات خلال 10 شهور
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