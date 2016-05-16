أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"دعوة الإسلام لعلاقات أسرية أفضل" قافلة لأوقاف الإسكندرية غدا

Google+ Print
"دعوة الإسلام لعلاقات أسرية أفضل" قافلة لأوقاف الإسكندرية غدا "دعوة الإسلام لعلاقات أسرية أفضل" قافلة لأوقاف الإسكندرية غدا
تنظم مديرية الأوقاف بالإسكندرية قافلة دعوية بالمسجد الكبير بقرية 15 ببنجر السكر التابعة لأوقاف برج العرب، وذلك غدا الثلاثاء، تحت عنوان "دعوة الإسلام إلى علاقات أسرية أفضل".

ويحاضر فيها الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ويحضر جميع قيادات الدعوة بالمديرية وشباب الأئمة والدعاة وأهالى وشباب قرى بنجر السكر.

وقال بيان المديرية، إن القافلة تأتى ضمن القوافل المستنيرة بقرى ونجوع المحافظة تحت إشراف وكيل الوزارة وكذلك فى إطار حرص فضيلته الشديد على الوصول إلى عقول الشباب وتوجيهها إلى صحيح الإسلام ووسطيته واعتداله وروحه السمحة، ومواجهة المتشددين من أهل الشر وأعداء الحياة وأيضا للتصدى لأى فكر دخيل على الإسلام ويسره وأيضا للإجابة على الأسئلة التى تدور بعقول الناس خاصة ونحن مقبلون على أيام شهر رمضان المبارك.

أوقاف الإسكندرية تتصدى لظاهرة المخدرات فى المجتمعات بالقوافل الدينية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365