"دعوة الإسلام لعلاقات أسرية أفضل" قافلة لأوقاف الإسكندرية غدا

تنظم مديرية الأوقاف بالإسكندرية قافلة دعوية بالمسجد الكبير بقرية 15 ببنجر السكر التابعة لأوقاف برج العرب، وذلك غدا الثلاثاء، تحت عنوان "دعوة الإسلام إلى علاقات أسرية أفضل".

ويحاضر فيها الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ويحضر جميع قيادات الدعوة بالمديرية وشباب الأئمة والدعاة وأهالى وشباب قرى بنجر السكر.

وقال بيان المديرية، إن القافلة تأتى ضمن القوافل المستنيرة بقرى ونجوع المحافظة تحت إشراف وكيل الوزارة وكذلك فى إطار حرص فضيلته الشديد على الوصول إلى عقول الشباب وتوجيهها إلى صحيح الإسلام ووسطيته واعتداله وروحه السمحة، ومواجهة المتشددين من أهل الشر وأعداء الحياة وأيضا للتصدى لأى فكر دخيل على الإسلام ويسره وأيضا للإجابة على الأسئلة التى تدور بعقول الناس خاصة ونحن مقبلون على أيام شهر رمضان المبارك.

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