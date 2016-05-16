رئيس جهاز "الشيخ زايد": رفع موازنة الجهاز لـ650 مليون جنيه العام المقبل

أكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن موازنة الجهاز سترتفع خلال العام المالى المقبل 2016 -2017 لتصل إلى 650 مليون جنيه، وذلك بهدف تطوير الطرق والمحاور الرئيسية للمدينة ورفع كفاءة العديد من الأحياء المركزية، وتنفيذ الإسكان المتوسط، وإنشاء الحديقة المركزية بالمدينة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف "طلعت" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الأحياء التى تم الانتهاء من تطويرها، هى:"الحى الثالث، والرابع، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادى عشر"، مشيرا إلى أن هناك 9 أحياء سيتم البدء فى تطويرها العام المقبل ، وتم رصد مبلغ 40 مليون جنيه للبدء في تطوير الأحياء المتبقية .
وأكد المهندس جمال طلعت، أنه سيتم إعادة رفع كفاءة الطرق بعد استكمال القطاع التصميمى لها من أرصفة وأسفلت ، بجانب تنفيذ شبكات الرى والتي تعتمد على غسيل المرشحات واستخدامها فى رى المسطحات الخضراء بدلا من المياه النقية.
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