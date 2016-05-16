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رئيس جهاز "الشيخ زايد": رفع موازنة الجهاز لـ650 مليون جنيه العام المقبل

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رئيس جهاز "الشيخ زايد": رفع موازنة الجهاز لـ650 مليون جنيه العام المقبل رئيس جهاز "الشيخ زايد": رفع موازنة الجهاز لـ650 مليون جنيه العام المقبل
أكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن موازنة الجهاز سترتفع خلال العام المالى المقبل 2016 -2017 لتصل إلى 650 مليون جنيه، وذلك بهدف تطوير الطرق والمحاور الرئيسية للمدينة ورفع كفاءة العديد من الأحياء المركزية، وتنفيذ الإسكان المتوسط، وإنشاء الحديقة المركزية بالمدينة.

وأضاف "طلعت" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الأحياء التى تم الانتهاء من تطويرها، هى:"الحى الثالث، والرابع، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادى عشر"، مشيرا إلى أن هناك 9 أحياء سيتم البدء فى تطويرها العام المقبل ، وتم رصد مبلغ 40 مليون جنيه للبدء في تطوير الأحياء المتبقية .

وأكد المهندس جمال طلعت، أنه سيتم إعادة رفع كفاءة الطرق بعد استكمال القطاع التصميمى لها من أرصفة وأسفلت ، بجانب تنفيذ شبكات الرى والتي تعتمد على غسيل المرشحات واستخدامها فى رى المسطحات الخضراء بدلا من المياه النقية.


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