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وفد الدبلوماسية الشعبية يغادر إلى روما لبحث قضايا التعاون مع إيطاليا

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وفد الدبلوماسية الشعبية يغادر إلى روما لبحث قضايا التعاون مع إيطاليا وفد الدبلوماسية الشعبية يغادر إلى روما لبحث قضايا التعاون مع إيطاليا
غادر مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، وفد الدبلوماسية الشعبية متوجها إلى روما فى زيارة لإيطاليا تستغرق 5 أيام للقاء عدد من المسئولين الإيطاليين لبحث مختلف قضايا التعاون بين وإيطاليا.

وأنهى الوفد، إجراءات سفره على رحلة الخطوط الإيطالية والمتجهة إلى روما، ويضم الوفد المستشار "أحمد الفضالي" رئيس تيار الاستقلال، وجمال علام رئيس إتحاد كرة القدم، ونجيب جبرائيل، رئيس الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء مجلس النواب بينهم" حسين أبوجاد" نائب حدائق القبة و" أحمد سميح" نائب دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة.

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مصر 365

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