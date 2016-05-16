بالصور.. ارتفاع مصابى انفجار تانك السولار بكفر الدوار لـ 38 شخصا

أكد العقيد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة إصابة ثلاثة أفراد من قوات الإطفاء خلال السيطرة على الحريق المروع الذى نشب بأحد منازل قرية الكنائس التابعة لمركز كفر الدوار، إثر انفجار تانك سولار، لترتفع حصيلة المصابين إلى 38 شخصا.

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية لتلقى العلاج اللازم، وهم أمين شرطة شوقى محفوظ سليمان، وأمين شرطة السيد عبد الحميد سلامة، ورقيب شرطة السيد إبراهيم قنديل.

وكانت قرية الكنائس التابعة لمركز كفر الدوار قد شهدت حريقا مروعا التهم أحد منازل القرية إثر انفجار "تانك" سولار خاص بتاجر وقود ونجليه.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية بقيادة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة واللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، كما هرعت قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد جمال ياسين إلى مكان الأحداث وتمت السيطرة على الحريق.

كما انتقل الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ووهدان السيد المتحدث الإعلامى باسم محافظة البحيرة إلى مستشفى كفر الدوار، لمتابعة حالات المرضى وتم الدفع بفريق طبى متخصص لمواجهة عمليات الحروق.

إصابة العشرات فى حريق هائل بكفر الدوار بسبب انفجار برميل سولار

مصدر: إصابة 35 شخصًا فى "حريق كفر الدوار".. وانتقال سيارات الإطفاء والإسعاف

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