تعرفى على أطعمة علاج خشونة الركبة.. أهمها السمك والبصل

يبحث الكثيرون عن وسيلة نهائية لعلاج آلام خشونة الركبة، وبين انتشار وسائل العلاج التقليدية التى تعتمد على الحقن وأقراص العلاج المختلفة.

ويقدم الموقع الأمريكى "everyday health" نصائح أخصائى التغذية التكاملية والأطعمة الطبية "بيت ريردون" حول وسائل علاج خشونة الركبة الطبيعية، والمعتمدة على الأطعمة التى تحتوى على مضادات للالتهاب وتخفيف الألم. ومن الأطعمة التى نصح بها الدكتور "بيت":

السمك لعلاج خشونة الركبة

عصير البرتقال لعلاج خشونة الركبة

السبانخ والبصل لعلاج خشونة الركبة

الزنجبيل لعلاج خشونة الركبة

موضوعات متعلقة..

>تحتوى الأسماك الطبيعية على الأحماض الدهنية أوميجا 3 وهى من الأحماض المضادة للالتهابات والتى تعمل على تهدئة التهاب المفاصل، حيث تعمل على تقليل مدة التيبس التى يشعر بها الأفراد تزامنا مع التهاب المفاصل، ويتوفر أوميجا 3 فى السلمون، التونة، الرنجة، سمك الماكريل، ومكملات زيت السمك.>البرتقال أحد مصادر فيتامين c وهو يعمل للوقاية من التهاب مفاصل الركبة، واكتشفت دراسة استرالية أن تناول كميات عالية من فيتامين c يقلل من الإصابة بالتهاب المفاصل، وكذلك فيتامين c يوجد فى الفلفل الأخضر والجريب فروت، والفراولة.>تحتوى السبانخ والبصل على مواد مضادة للأكسدة تساعد فى تخفيف آلام الركبة الناجمة عن هشاشة العظام، وأكدت العديد من الدراسات هذه المعلومة.>يعمل الزنجبيل على تخفيف اضطرابات المعدة، واكتشف الباحثون أيضا أنه يقلل آلام الركبة عن طريق خفض الالتهابات، خاصة للسيدات الذين يقفن فترات طويلة لتنظيف وتحضير الطعام.

تجنب خشونة الركبة بالرياضة وتقوية عضلات الساقين وخفض الوزن

لمرضى خشونة الركبة.. الحقن الموضعى يحسن الحركة مؤقتا