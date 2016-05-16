وزير الداخلية اللبنانى: 56 % نسبة التصويت بالمرحلة الثانية الانتخابات البلدية

وقال المشنوق فى مؤتمر صحفى للإعلان عن أجواء الإنتخابات أن نسبة الاقتراع فى أقضية محافظة جبل لبنان بلغت فى جبيل 65 %، وفى قضاء المتن 58,24 %، وفى قضاء الشوف 53,50 %، وفى قضاء كسروان 62,80 %، وفى قضاء عاليه 52 %، وفى قضاء بعبدا 50,20 %".
وأضاف أنه فى أقضية محافظة جبل لبنان الستة، اقترع 360 ألف ناخب ، وبلغ عدد المرشحين 6790 فى 3217 صندوق اقتراع".
واعتبر المشنوق أن "جو الانتخابات كان فعلا جيدا جدا ، ووجه تحية إلى "الأحزاب والعائلات التى شاركت فى شكل سلمى وهادىء، وأثبتت قدر عالى من الوعى والمسئولية متجاوزة كل محاولات التحريض على الفتنة".
وقال: "اليوم، كان موعدا جديدا للديموقراطية فى لبنان، مشيرا إلى أنه فى قضائى عاليه والشوف ( بهما أغلبية دزرية مع وجود أقلية مسيحية)، ظهر ترسيخ المصالحة التى جرت فى عام 2001 بالجبل"(المصالحة بين الدروز والمسيحيين لإنهاء آثار الحرب الأهلية بين الطرفين).
وأضاف: "للمرة الأولى منذ 52 عاما، تمت فى بلدة بريح، وهى من قرى العودة (عودة المهجرين من الحرب الأهلية)، انتخابات بلدية بشكل سليم وهادىء، ومن دون أى مشكلة".
و أوضح وزير الداخلية اللبنانى أن عدد الشكاوى الأمنية، التى تمت معالجتها ب170 شكوى، إلى جانب 200 شكوى إدارية.
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