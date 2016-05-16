وزير الداخلية اللبنانى: 56 % نسبة التصويت بالمرحلة الثانية الانتخابات البلدية

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق أن نسبة الاقتراع فى المرحلة الثانية الانتخابات البلدية اللبنانية التى جرت أمس الأحد، فى محافظة جبل لبنان (كبرى محافظات جبل لبنان) اليوم بلغت 56 % من الناخبين.

وقال المشنوق فى مؤتمر صحفى للإعلان عن أجواء الإنتخابات أن نسبة الاقتراع فى أقضية محافظة جبل لبنان بلغت فى جبيل 65 %، وفى قضاء المتن 58,24 %، وفى قضاء الشوف 53,50 %، وفى قضاء كسروان 62,80 %، وفى قضاء عاليه 52 %، وفى قضاء بعبدا 50,20 %".

وأضاف أنه فى أقضية محافظة جبل لبنان الستة، اقترع 360 ألف ناخب ، وبلغ عدد المرشحين 6790 فى 3217 صندوق اقتراع".

واعتبر المشنوق أن "جو الانتخابات كان فعلا جيدا جدا ، ووجه تحية إلى "الأحزاب والعائلات التى شاركت فى شكل سلمى وهادىء، وأثبتت قدر عالى من الوعى والمسئولية متجاوزة كل محاولات التحريض على الفتنة".

وقال: "اليوم، كان موعدا جديدا للديموقراطية فى لبنان، مشيرا إلى أنه فى قضائى عاليه والشوف ( بهما أغلبية دزرية مع وجود أقلية مسيحية)، ظهر ترسيخ المصالحة التى جرت فى عام 2001 بالجبل"(المصالحة بين الدروز والمسيحيين لإنهاء آثار الحرب الأهلية بين الطرفين).

وأضاف: "للمرة الأولى منذ 52 عاما، تمت فى بلدة بريح، وهى من قرى العودة (عودة المهجرين من الحرب الأهلية)، انتخابات بلدية بشكل سليم وهادىء، ومن دون أى مشكلة".

و أوضح وزير الداخلية اللبنانى أن عدد الشكاوى الأمنية، التى تمت معالجتها ب170 شكوى، إلى جانب 200 شكوى إدارية.

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