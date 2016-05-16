اليوم محاكمة المتهمين بمحاولة تفجير حى الوراق

تنظر اليوم الاثنين محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 3 متهمين بمحاولة تفجير مبنى حى الوراق فى يناير من العام الماضى فى القضية المقيدة برقم 765 لسنة 2015 .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد حسن النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وبسكرتارية احمد صبحى عباس.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأن التحريات قد اكتشفت أنه أثناء مرور قوة من مباحث القسم فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة فى 3 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم ومطاردة المتهمين ونجحت فى ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد خرطوش. ونجحوا فى إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الحى .