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حبس ربة منزل وساقطتين بتهمة تشكيل شبكة دعارة بمدينة نصر

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حبس ربة منزل وساقطتين بتهمة تشكيل شبكة دعارة بمدينة نصر حبس ربة منزل وساقطتين بتهمة تشكيل شبكة دعارة بمدينة نصر
أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد حتة بحبس ربة منزل وساقطتين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تشكيل دعارة، كما قررت النيابة إخلاء سبيل راغب المتعة باعتباره شاهد واقعة .

كانت مباحث الأداب بالقاهرة قد ألقت القبض على ربة منزل بمدينة نصر، هاربة من أحكام قضائية، حولت شقتها إلى وكر لممارسة الرذيلة واستقطاب راغبى المتعة، كما ضبطت المباحث بداخل شقتها طبيبا فى وضع تلبس مع ساقطة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب فى القاهرة، تفيد قيام ربة منزل هاربة من أحكام قضائية بالحبس فى قضايا شيكات، بإدارة شقة فى شارع متفرع من معز الدولة بمدينة نصر للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام، مقابل 100 جنيه فى الساعة الواحدة.

ومن خلال التحريات التى تمت بإشراف اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب، والعقيد عماد العوضى بسرعة ضبط المتهمين فى حالة تلبس، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مداهمة الشقة، وتم ضبط المتهمة الرئيسية وساقطة فى حالة تلبس مع طبيب جراح، الذى اعترف أمام رجال المباحث بتردده على الشقق المنافية للأداب وأنه دفع ألف جنيه لصاحبة الشقة مقابل ممارسة الرذيلة.


>التحقيق مع شبكة منافية للأداب تقودها ربة منزل فى مدينة نصر
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مصر 365

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