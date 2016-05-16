طالبان يتهمان مدرس وعاطل بالتعدى عليهما بالسب بتحريض من برلمانى وشقيقه

قررت النيابة العامة بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج إخلاء سبيل طالبين وعاطل ومدرس بضمان محل إقامتهم، مع أخذ التعهد اللازم عليهم بالحضور فور طلبهم وإستعجال ورود التحريات النهائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها المحرر عنها المحضر رقم1058 إدارى مركز شرطة العسيرات، حيث اتهم الطالبان كلا من المدرس والعاطل بالسب والشتم وإشهار سلاح نارى بتحريض من عضو مجلس نواب عن الدائرة وشقيقه عميد شرطة حالى بمديرية أمن الجيزة بسبب خلافات سياسية.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد بتقدم طالبين ببلاغ يفيد بتعدى عاطل ومدرس عليهما بتحريض من عضو مجلس نواب عن الدائرة وعميد شرطة بالخدمة لخلافات على صفحات التواصل.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية بالإشتراك مع العميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام والعميد محمود حسن، مفتش الأمن العام بتقدم ع . م . ع 23 سنة طالب،ز . ع . ع . ع 21 سنة طالب،ويقيمان بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات ببلاغ يتهمان فيه م . ف . ب . ف 29 سنة حاصل على ليسانس لغات وترجمة،وم ز . ع 32 سنة مدرس،ويقيمان بذات الناحية بالتعدى عليهما بالسب والشتم

>وبمواجهة المشكو فـى حقهما أنكرا ما نسب إليهما واتهما المبلغين بالتعدى عليهما بالسب والشتم وإشهار سلاح ‏نارى " دون إطلاق أعيرة نارية " بتحريض من ى . ن . ج . ع عضو مجلس النواب عن دائرة مركز العسيرات ‏، وشقيقه أ . ن . ج .ع عميد شرطة بمديرية أمن الجيزة بسبب خلافات سياسية على موقع التواصل ‏الإجتماعى " فيس بوك " أبان انتخابات مجلس النواب وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز الطرفين وعرضهما رفقة تحريات المباحث حول الواقعة بالعرض على النيابة العامة قررت أخلاء سبيل الطرفين بضمان محل إقامتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بالحضور فور طلبهم وإستعجال التحريات النهائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها. ‏

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