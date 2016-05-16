أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

طالبان يتهمان مدرس وعاطل بالتعدى عليهما بالسب بتحريض من برلمانى وشقيقه

Google+ Print
طالبان يتهمان مدرس وعاطل بالتعدى عليهما بالسب بتحريض من برلمانى وشقيقه طالبان يتهمان مدرس وعاطل بالتعدى عليهما بالسب بتحريض من برلمانى وشقيقه
قررت النيابة العامة بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج إخلاء سبيل طالبين وعاطل ومدرس بضمان محل إقامتهم، مع أخذ التعهد اللازم عليهم بالحضور فور طلبهم وإستعجال ورود التحريات النهائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها المحرر عنها المحضر رقم1058 إدارى مركز شرطة العسيرات، حيث اتهم الطالبان كلا من المدرس والعاطل بالسب والشتم وإشهار سلاح نارى بتحريض من عضو مجلس نواب عن الدائرة وشقيقه عميد شرطة حالى بمديرية أمن الجيزة بسبب خلافات سياسية.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد بتقدم طالبين ببلاغ يفيد بتعدى عاطل ومدرس عليهما بتحريض من عضو مجلس نواب عن الدائرة وعميد شرطة بالخدمة لخلافات على صفحات التواصل.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية بالإشتراك مع العميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام والعميد محمود حسن، مفتش الأمن العام بتقدم ع . م . ع 23 سنة طالب،ز . ع . ع . ع 21 سنة طالب،ويقيمان بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات ببلاغ يتهمان فيه م . ف . ب . ف 29 سنة حاصل على ليسانس لغات وترجمة،وم ز . ع 32 سنة مدرس،ويقيمان بذات الناحية بالتعدى عليهما بالسب والشتم
>وبمواجهة المشكو فـى حقهما أنكرا ما نسب إليهما واتهما المبلغين بالتعدى عليهما بالسب والشتم وإشهار سلاح ‏نارى " دون إطلاق أعيرة نارية " بتحريض من ى . ن . ج . ع عضو مجلس النواب عن دائرة مركز العسيرات ‏، وشقيقه أ . ن . ج .ع عميد شرطة بمديرية أمن الجيزة بسبب خلافات سياسية على موقع التواصل ‏الإجتماعى " فيس بوك " أبان انتخابات مجلس النواب وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز الطرفين وعرضهما رفقة تحريات المباحث حول الواقعة بالعرض على النيابة العامة قررت أخلاء سبيل الطرفين بضمان محل إقامتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بالحضور فور طلبهم وإستعجال التحريات النهائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها. ‏

وزير الرياضة يخفض رسوم إيجار الاستاد لسوهاج
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365