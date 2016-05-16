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تعرف على خطة وزارة السياحة لجذب 13 مليون سائح من 38 سوقا خلال 2017

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تعرف على خطة وزارة السياحة لجذب 13 مليون سائح من 38 سوقا خلال 2017 تعرف على خطة وزارة السياحة لجذب 13 مليون سائح من 38 سوقا خلال 2017
تعكف وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، على إعداد خطة لجذب 13 مليون سائح بنهاية يونيو 2017، تستهدف 38 سوقا، لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحى المصرى، وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية، ومن المقرر أن يتم عرض هذه الخطة على وزير السياحة يحيى راشد، خلال الأيام المقبلة .

وأكد مصدر مسئول بوزارة السياحة، لـ"اليوم السابع" ، أن الخطة تعتمد على فتح أسواقا جديدة، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية وكان عددها 22 سوقا، وطلب وزير السياحة التوسع فى الأسواق الجديدة لتصبح 38 سوقا، أى بزيادة 15 دولة جديدة سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن السوق العربية تأتى على رأس قائمة الأسواق المستهدفة ، ومن المتوقع أن يحقق طفرة سياحية كبيرة نظرا لزيادة الحركة الوافدة منه خلال الربع الأول من العام الجارى، مضيفا أن الخطة تشمل :"بولندا، ألمانيا، إيطاليا، أوكرانيا، التشيك"، بخلاف الأسواق الجديدة مثل "أذربيجان ، و كازاخستان، ودول المغرب العربى"، حيث سيتم زيادة عدد الرحلات الطيران من هذه الدول إلى المدن السياحية المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن وزير السياحة، يتواصل مع وزارة الخارجية المصرية لحث السلطات البولندية على تغيير درجة التحذير، اللون البرتقالى، والتى تعنى ضرورة إعادة النظر قبل السفر، حيث تشهد الأوضاع فى استقرارا أمنيا وسياسيا، لافتا إلى الإجراءات التى اتخذتها من أجل تحديث أجهزة تأمين المطارات والمنافذ، إلى جانب إعادة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية والارتقاء بمستوى العاملين فى المطارات، ومختلف المواقع المعنية بالتعامل مع السائحين والمسافرين.

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مصر 365

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