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الغرفة التجارية تحذر من ارتفاع أسعار الدواجن فى رمضان.. تعرف على السبب

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الغرفة التجارية تحذر من ارتفاع أسعار الدواجن فى رمضان.. تعرف على السبب الغرفة التجارية تحذر من ارتفاع أسعار الدواجن فى رمضان.. تعرف على السبب
أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك عجزا فى المعروض من الدواجن بنحو 400 ألف طائر يوميا ، حيث يبلغ حجم الإنتاج المحلى 1.5 مليون طائر يوميا وهى كميات لا تكفى حجم الطلب عليها خلال شهر رمضان ، حيث يرتفع فيه معدلات الاستهلاك لتصل إلى 25% زيادة عن باقى أيام العام.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المعدلات المقررة فى رمضان لابد أن تكون 1.9 مليون طائر يوميا، خاصة فى النصف الأول من شهر رمضان، مؤكدا أن الدواجن البيضاء تباع للجمهور بنحو 23 جنيها للكيلو ، ومعبأة يباع سعر الكيلو بقيمة 28 جنيها، فى حين وصل سعر الكيلو للدواجن البلدى 26 جنيها، لافتا إلى أن هناك توقعات بارتفاع فى الأسعار فى الأسبوع الأول من شهر رمضان مع زيادة الطلب .

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