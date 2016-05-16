اليوم.. نظر دعوى نهال عنبر ضد خطيبها السابق وتتهمه فيها بتهديدها وسبها

تنظر دائر جنح محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من الفنانة نهال عنبر ضد خطيبها السابق ويدعى "محمود.ح"، تتهمه فيها بتهديدها وسبها عبر الهاتف الخاص بها.

وكانت الفنانة فوجئت بإرسال المدعى عليه رسائل نصية بعبارات خادشة للحياء والشرف، فاضطرت إلى اللجوء للقضاء لرفع دعوى قضائية أمام محكمة جنح العجوزة، والتى حملت رقم 22724، لكن المحكمة قضت بعدم الاختصاص وأحالتها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، ووجهت نيابة الشئون المالية للمتهم عدة تهم، تتضمن سب المدعية بعبارات خادشة للشرف من خلال الهاتف المحمول.

تأجيل دعوى نهال عنبر ضد خطيبها السابق لتهديده لها عبر الهاتف لـ16 مايو