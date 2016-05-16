ننشر شروط الحصول على منزل ريفى بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

قال السيد عامر، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بالاسماعيلية،فى تصرح لــ"اليوم السابع"، إنه بعد موافقة اللواء يس طاهر محافظة الاسماعيلية، سيتم الإعلان عن توافر 50 منزل ريفى تم إقامتهم بقريتى البياضية وأبوطفيلة لمن ينطبق عليهم الشروط والتقديم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب ابتداء من الأحد القادم 22 مايو 2016 .

وأشار إلى أن شروط الحصول على بيت ريفى هى أن يكون المتقدم عائل الأسرة من أبناء قريتى البياضية وقرية أبو طفيلة أو من المقيمين بمركز ومدينة القنطرة غرب لمدة لا تقل عن عشرة سنوات، وأن يكون متزوج ويعول أو أرملة أو مطلقة وتعول ( لا تستحق الحالات الفردية ) و ألا يزيد دخل الأسرة "الزوج والزوجة"عن ثلاث آلاف جنيه شهرية، وألا يقل السن عند تقديم الطلب عن 25 سنة و عدم استغلال المنشأة لغير الغرض السكنى وعدم عمل تعديل أو تغيير فى الشكل العام للمبانى للحفاظ على التصميم والمظهر المعمارى و لا يجوز تأجير المنزل أو البيع أو التصرف للغير وحال ثبوت ذلك يتم السحب وفسخ التعاقد، وأن المنزل مخصص للإيجار فقط وليس للتمليك.

كما يشترط في المتقدم ألا يكون مالك لقطعة أرض أو وحدة سكنية بدائرة المحافظة أو خصصت له وتنازل عنها للزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر وفى حالة زيادة عدد المقبولين الذين ينطبق عليهم الشروط والضوابط عن عدد الوحدات السكنية يتم عمل قرعة علنية لتحديد الفائزين بالوحدات وفقاً للقواعد المعمول بها وتخصص نسبة 5 % لذوى الاحتياجات الخاصة لمن ينطبق عليهم الشروط، وعلى جميع المتقدمين تقديم بحث اجتماعي مشترك معتمد من الشئون الاجتماعية والوحدة المحلية يحدد الحالة الاجتماعية للاسرة ومدى انطباق الشروط، وأن يسدد الفائز على الوحدة السكنية بعد التخصيص والقرعة العلنية عند التعاقد (1500) جنيه تأمين للوحدة السكنية و (500) جنيه تحت حساب اتحاد الشاغلين لأعمال الصيانة المشتركة و تحدد القيمة الايجارية وفقاً لتقرير اللجنة المشكلة بعد مراجعة تكلفة الوحدة للمباني دون الارض مع مراعاة البعد الاجتماعى واعتماده من السلطة المختصة وتورد لصالح صندوق الاسكان بالمحافظة وفقاً للقانون والوائح التنفيذية ومدة التعاقد لتأجير الوحدة السكنية خمسة سنوات قابلة للتجديد مع زيادة القيمة الإيجارية بنيبة 10% من القيمة الإيجارية وبعد تحرير بحث اجتماعي وفقاً للبند رقم 12 باستمرار انطباق الشروط العامة للمستأجر.

وأضاف رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب:" المستندات المطلوبة هى صورة البطاقة للمتقدم رقم قومى وأن تكون سارية وصورة بطاقة الزوج / الزوجة رقم قومى "سارية"، وصورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة وصورة من قسيمة الزواج مميكنة أو طلاق – وفاة، و تقديم شهادات يفيد عدم حصول المتقدم (زوج - زوجة - أولاد قصر) على وحدة سكنية أو قطعة أرض بغرض السكن بالمحافظة من مشروع تطوير مركز ومدينة القنطرة غرب وشرق، واحضار شهادة من كل من بنك الاسكان والتعمير – والتعاونيات – ومركز ومدينة الاسماعيلية تفيد عدم الحصول على وحدة سكنية، و تقديم خطاب معتمد من مديرية الزراعة بالمحافظة وحساب بيع الأراضى وجهاز تعمير سيناء بما يفيد عدم وجود حيازة زراعية أو طلب يفيد وضع يد أو حصل عليها وتنازل عنها وتقديم إفادة بالدخل من جهة العمل أو التأمينات الاجتماعية لأصحاب الضمان الاجتماعي (الزوج والزوجة)، و التوقيع للمتقدم على إقرار بصحة البيانات المقدمة وأنه فى حالة اكتشاف أى خطأ أو تزوير رفض الطلب أو سحب المنزل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقدم .

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