محافظ أسوان ووزير الأوقاف يتفقدان مشروعات الإسكان بمدينة الصداقة

قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بجولة ميدانية مفاجئة مساء أمس الأحد، لمشروعات الأوقاف رافقهم فيها الدكتور محمد خليل وزير الأوقاف التونسى.

وشملت الجولة مشروع إسكان الأوقاف بمنطقة الصداقة الجديدة، وأيضاً مشروعى سما أسوان وخان أسوان.

عرض اللواء مجدى حجازى عناصر تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن الصداقة الجديدة تعتبر مدينة متكاملة المرافق والخدمات الأساسية.

وخلال تفقد وزيرى الأوقاف المصرى والتونسى ومحافظ أسوان لمشروع خان أسوان السياحى، وافق اللواء مجدى حجازى على دعم خطوط السير المتجهة من وسط المدينة للمشروع بأتوبيس من النقل الجماعى.

ومن جانبه، أشاد وزير الأوقاف التونسى بتنفيذ مشروعات إسكان الأوقاف وخان أسوان وسما أسوان بالمحافظة، مقدماً تهنئته للحكومة المصرية بشكل عام على تنفيذ مثل هذه المشروعات القيمة، وذات الأسعار المخفضة والمناسبة للشباب.

وكان قد سبق الجولة الميدانية لوزير الأوقاف ومحافظ أسوان اجتماع عقد بديوان عام المحافظة برئاسة المحافظ، وبحضور رئيس هيئة الأوقاف المصرية ورئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومديرى الإسكان والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكهرباء وهيئة التعمير والبيئة والمقاولون العرب والتنمية الحضرية والشئون القانونية والمالية، بالإضافة إلى الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة.

وأشاد اللواء مجدى حجازى بالجهود المبذولة من قبل وزير الأوقاف لسرعة إنهاء أعمال البنية الأساسية للمشروع الذى يضم 4920 وحدة سكنية كاملة التشطيب بحى الصداقة الجديد.

كما أعطى اللواء مجدى حجازى توجيهاته بتشكيل لجنة فنية وقانونية ومالية من الجهات والهيئات المسئولة عن تنفيذ مشروع سما أسوان سواء من جهة المحافظة أو الأوقاف أو الوزارات الأخرى من أجل متابعة مراحل تنفيذ المشروع وعرضها على المحافظ شهرياً.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم أيضاً بتحديد أسلوب التسويق الجيد للوحدات السكنية والتجارية مع وضع الأسعار الاسترشادية للسكنية وطرح التجارية للمزاد العلنى، فضلاً عن القيام بتشطيب برجين كنماذج واقعية وطبقاً للمواصفات النهائية للبيع، مع الموافقة على طلب جامعة أسوان بشراء 15 وحدة سكنية يدفع منهم دفعة مقدمة 3 مليون جنيه، كما شمل الاجتماع مناقشة وضع حلول غير تقليدية لتسويق مشروع خان أسوان بعد إنشائه على مساحة 3530 م، والمشروع يضم 143 محل تجارى موزعين على طابقين، وقد تم توصيل كافة المرافق له بإجمالى استثمارات تصل إلى 67 مليون جنيه.

فيما طالب حجازى بتغيير الفكر التسويقى للمشروع سواء ببيع الوحدات التجارية فيه بنظام الإيجار أو التمليك، وخاصة بعد إنشاء كوبرى الشيخ عيسى الجديد عند المدخل الشمالى لمدينة أسوان والذى تحولت المنطقة بعد افتتاحه إلى موقع جذب لحركة التسوق والبيع والشراء، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين وزارتى الأوقاف والإسكان لإنهاء سبل تصريف الصرف الصحى المعالج بعد الإنتهاء من تطوير محطتى كيما 1 وكيما 2.

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