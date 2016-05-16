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محاولات لإقناع كوبر بإلغاء ودية الكونجو

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محاولات لإقناع كوبر بإلغاء ودية الكونجو محاولات لإقناع كوبر بإلغاء ودية الكونجو

يحاول هاني أبو ريدة إقناع الجهاز الفني لمنتخب بقيادة هيكتور كوبر بإلغاء المباراة الودية أمام الكونجو المقرر لها يوم 30 مايو الجاري.

وأكد أبو ريدة أن لا يحتاج لهذه المباراة الودية، قائلاً: "وعدت الجهاز الفني أن المنتخب بإمكانه البقاء في التصنيف الأول بدونها".

وأوضح عبر قناة "صدى البلد": "لا أريد تشتيت اللاعبين، بل يجب أن يركز المنتخب على الفوز بمباراة تنزانيا".

وأشار إلى أن تواجده في المكسيك لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي لم يسمح له بالتشاور مع هيكتور كوبر في أمر المباراة الودية.

وأكد أبو ريدة أنه طالب إيهاب لهيطة مدير المنتخب بنقل وجهة نظره لهيكتور كوبر لإقناعه بالتركيز في مباراة تنزانيا شهر يونيو المقبل فقط.

واستدرك في ختام تصريحاته: "ولكن الجهاز الفني لديه حرية الاختيار بشأن إقامة المباراة من عدمها".

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