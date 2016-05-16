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' مباراة الأهلي وروما فرصة لإصلاح ما أفسدته السياسة '

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' مباراة الأهلي وروما فرصة لإصلاح ما أفسدته السياسة ' ' مباراة الأهلي وروما فرصة لإصلاح ما أفسدته السياسة '

قال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إن المباراة الودية بين الأهلي وروما الإيطالي سيكون لها مكاسب عديدة بعيدًا عن كرة القدم.

وأوضح وزير الرياضة: "الأزمة الأخيرة بين وإيطاليا بشأن مقتل ريجيني، لن تؤثر على علاقتنا القوية بإيطاليا، حيث يرتبط المصريون بذكريات رائعة مع هذه البلد"

وأضاف عبر قناة "صدى البلد": "مصر شاركت مرتين في كأس العالم بأرض إيطاليا، وكان هناك العديد من الطليان يعيشون في الإسكندرية".

وواصل "مباراة الأهلي وروما ستكون بين فريق الأكثر شعبية في مصر، وآخر أكثر الفرق الإيطالية شعبية في مصر بفضل تواجد محمد صلاح بين صفوفه".

وأتم وزير الرياضة "اللقاء سيكون فرصة لتصحيح وجهات النظر، وتؤكد أن الرياضة لها أهداف سامية، وقد تصلح ما تفسده السياسة، خاصة أنه سيكون مذاع لكل العالم".

ويلتقي الأهلي مع روما يوم الجمعة المقبل بملعب هزاع بن زايد الخاص بنادي العين الإماراتي.

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