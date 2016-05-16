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نيابة الخانكة تقرر حجز "مريض نفسى" متهم بذبح ابن اخته لحين وصول التحريات

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نيابة الخانكة تقرر حجز "مريض نفسى" متهم بذبح ابن اخته لحين وصول التحريات نيابة الخانكة تقرر حجز "مريض نفسى" متهم بذبح ابن اخته لحين وصول التحريات
أمر حسام شاهين وكيل أول نيابة الخانكة برئاسة المستشار جمال حته بحجز عامل يعانى من اضطرابات نفسية لحين وصول تحريات المباحث حول اتهامه بتوثيق نجل شقيقته وذبحه بسكين.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطار من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة.

وانتقل على الفور العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة لمكان الواقعة ودلت تحريات الرائد أحمد سامي رئيس مباحث الخانكة إلى وصول بلاغ للمركز من "وليد فايز محمد" 29 سنة سائق يفيد أنه أثناء تواجده بشقته سمع صوت استغاثة بشقة شقيقه "خالد فايز" 51 سنة عامل بمصنع الخزف الصينى ومقيم أبوزعبل – دائرة المركز، ولدى استطلاعه الأمر فوجئ بقيام شقيقه بتوثيق نجل شقيقتهما "عبده أشرف السيد" 12 سنة تلميذ ومقيم ذات الناحية وإحداث إصابته بجرح ذبحى بالرقبة أدى إلى وفاته.

وتمكن من ضبطه بمساعدة الأهالى والسلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن سكين، وعلل ذلك بأن شقيقه المتهم يعانى من اضطرابات نفسية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام بالقاهرة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه للواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4399 إدارى مركز الخانكة لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365