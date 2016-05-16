الحكومة العراقية تطالب القوى السياسية بالتكاتف من أجل عودة البرلمان للانعقاد

طالبت الحكومة العراقية القوى السياسية بالتكاتف والعمل سويا من أجل عودة البرلمان للانعقاد من جديد فى أسرع وقت ممكن، وتوحيد الجهود لتوفير الأمن للمواطن ووقف أية خروقات وتحقيق النصر النهائى على عصابات تنظيم(داعش) الإرهابي.

ولفت المتحدث باسم المكتب الاعلامى لرئيس الوزراء العراقى سعد الحديثي، فى تصريح صحفى أمس الأحد، إلى أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادى كلف وزارة الداخلية بالتحقيق فى العمل الإرهابى الذى استهدف مصنع التاجى للغاز شمالى بغداد، وإعادة النظر فى وضع شرطة الطاقة التابعة المسؤولة عن أمن المصنع.

وقال الحديثى إن الوضع الأمنى وتحديات الإرهاب التى تواجه العراق تتطلب مسؤولية وطنية لجميع القوى السياسية لمواجهة الإرهاب الذى يسعى بجرائمه إلى إيقاع الشقاق بين القوى السياسية وبث الفتنة بين العراقيين.

وأضاف: أن الإرهابيين يدركون جيدا ان وحدة العراقيين وتكاتف القوى السياسية والتوقف عن تبادل الاتهامات نقطة قوة ، داعيا جميع القوى السياسية إلى العمل معا من اجل توفير الاجواء السياسية الملائمة لممارسة مختلف مؤسسات الدولة لواجباتها الدستورية .

وتابع: ان عمل البرلمان يوفر الغطاء التشريعى لاستكمال التغيير الوزارى وانجاز الاصلاح الحكومي، ويوفر مزيدا من الدعم للمؤسسات والاجهزة الأمنية للقيام بواجباتها فى حماية أرواح المواطنين وتحقيق المزيد من الانتصارات فى حرب العراق ضد الارهاب وصولا إلى انجاز النصر النهائى فيها.

وكان تنظيم داعش الإرهابى هاجم مصنع غاز التاجى شمالى بغداد اليوم بسيارة مفخخة وستة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 24 آخرين بينهم عناصر من قوات الأمن العراقية.

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