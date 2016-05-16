بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد القوات أمام جامعة طنطا ومحيط المسجد الأحمدى

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء حاتم عبد الله مساعد مدير الأمن، وحدات القول الأمنى أمام جامعة طنطا، ووجه الضباط والقوات بضرورة تفعيل الأقوال الأمنية وإحكام السيطرة والفحص الجدى، ومداومة المرور لإشعار المواطنين بالأمن والأمان.

كما تفقد مدير الأمن التمركزات الأمنية بمنطقة المحطة و المسجد الأحمدى، للوقوف علي مدى إستعدادتهم وجاهزيتهم لمواجهة أى ظرف طارئ، ووجه بضبط الدراجات النارية بدون لوحات لما تمثله من خطورة على الأمن العام وتحقيق حالات الاشتباه.

كما قام بالمرور على منطقة المسجد الأحمدى والشوارع المحيطة، ووجه بضرورة استنفار كافة الجهود نحو إزالة كافة الإشغالات التى تعوق حركة سير المواطنين على الأرصفة تنسيقا والأجهزة المحلية وتكثيف المرور على مناطق الأسواق العشوائية والمناطق التجارية لإزالة كافة الإشغالات الثابتة والمتحركة.

وتفقد مدير الأمن، الخدمات المرورية بمدينة طنطا ووجه بانتشار ضباط المرور فى جميع الشوارع الجانبية لضبط المخالفات المرورية وحالات السير عكس الإتجاة ورفع السيارات المتروكة، والعمل على رفع كافة السيارات الموجودة على الأرصفة بسبب قيام أصحاب معارض السيارات باستخدامها وتحرير المحاضر اللازمة لهم بإشغال الطريق العام وإعاقة حركة المرور.

وشدد على الضباط والأفراد، شدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع إتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات والعمل على رفع كافة الإنتظارات الخاطئة وتسيير الحركة المرورية، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون وحسن معاملة المواطنين.

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