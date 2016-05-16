أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على أسباب جفاف الحلق.. منها النوم بـ"فم مفتوح"

Google+ Print
تعرف على أسباب جفاف الحلق.. منها النوم بـ"فم مفتوح" تعرف على أسباب جفاف الحلق.. منها النوم بـ"فم مفتوح"
جفاف الحلق من الأعراض التى يعانى منها البعض، وتزيد شكواهم كلما تكرر هذا العرض، فيشعر المريض بحالة من العطش وجفاف شديد بالحلق.

الدكتور محمد المنيسى - استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، عضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن - قال إن جفاف الحلق من الأعراض التى تصيب البعض وتمثل لهم إزعاجا كبيرا، لأنها تصبح سببا فى شعورهم بالعطش الدائم وعدم الراحة.

وتابع مؤكدا أن جفاف الحلق له الكثير من الأسباب من أهمها إدرار البول بصورة مستمرة نتيجة حدوث خلل أو اضطراب فى الغدة النخامية وهى حالة تصيب البعض.

وعدد المنيسى أسبابا أخرى منها نوم المريض وفمه مفتوحا، أو تعاطى أدوية معينة لعلاج بعض الأمراض، لذا نصح استشارى الجهاز الهضمى بسرعة زيارة الطبيب، خاصة إذا كان العرض متكررا، لبيان السبب الحقيقى للمشكلة.

جفاف الفم والعينين والمهبل من أعراض الإصابة بمرض شوغرن

تجنب جفاف الفم بالابتعاد عن الأطعمة التى تحتوى على الليمون
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365