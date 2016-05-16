تعرف على أسباب جفاف الحلق.. منها النوم بـ"فم مفتوح"

جفاف الحلق من الأعراض التى يعانى منها البعض، وتزيد شكواهم كلما تكرر هذا العرض، فيشعر المريض بحالة من العطش وجفاف شديد بالحلق.

الدكتور محمد المنيسى - استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، عضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن - قال إن جفاف الحلق من الأعراض التى تصيب البعض وتمثل لهم إزعاجا كبيرا، لأنها تصبح سببا فى شعورهم بالعطش الدائم وعدم الراحة.

وتابع مؤكدا أن جفاف الحلق له الكثير من الأسباب من أهمها إدرار البول بصورة مستمرة نتيجة حدوث خلل أو اضطراب فى الغدة النخامية وهى حالة تصيب البعض.

وعدد المنيسى أسبابا أخرى منها نوم المريض وفمه مفتوحا، أو تعاطى أدوية معينة لعلاج بعض الأمراض، لذا نصح استشارى الجهاز الهضمى بسرعة زيارة الطبيب، خاصة إذا كان العرض متكررا، لبيان السبب الحقيقى للمشكلة.

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