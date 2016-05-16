88 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن خلال يومين

قال ألفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية إن قناة السويس شهدت عبور 88 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن خلال يومين ،بداية من السبت وحتى أمس الأحد، حيث شهدت القناة من الشمال عبور 38 سفينة بحمولة 2.5 مليون طن ، وعبرت القناة من الجنوب 50 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت، يوم السبت، عبور 46 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن، حيث عبرت من الشمال 20 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية MOL QUARTZ بحمولة 159 ألف طن قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة الى سنغافور، كما عبرت القناه من الجنوب 26 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر سفينة عبرت القناه من الجنوب من نصيب سفينة الحاويات الدانماركية MARCHEN MAERSK بحمولة 200 ألف طن

وأشارت التقارير إلى أن القناه شهدت أمس الأحد، عبور 42 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين ، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 18 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التابعة لمالطة AL ZUBARA بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى ماليزيا، وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300 ألف طن.

مهاب مميش يستقبل وفداً رفيع المستوى من قناصل الدول العربية الصديقة