محمد حسان يقدم برنامجا تلفزيونيا عن تجديد الخطاب الدينى خلال رمضان

يقدم الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامى، برنامجا تلفزيونيا، خلال شهر رمضان، تحت عنوان: "منهج النبى فى دعوة الآخر"، يتناول فيه قضية تجديد الخطاب الدينى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال محمود حسان شقيق الشيخ فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الداعية سيقدم خلال شهر رمضان برنامجين عبر قناة الرحمة، الأول بعنوان: "لطائف قرآنية"، والثانى بعنوان: "منهج النبى فى دعوة الآخر"، ويتناول خلاله كيفية تجديد الخطاب الدينى.
يذكر أن الكتلة البرلمانية لحزب النور، تعد مشروع قانون لتجديد الخطاب من أجل تقديمه للجنة الدينية بمجلس النواب ، وقد أعلنت استعانتها بالشيخ حسان للمشاركة فى إعداد هذا المشروع.