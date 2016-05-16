محمد حسان يقدم برنامجا تلفزيونيا عن تجديد الخطاب الدينى خلال رمضان

يقدم الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامى، برنامجا تلفزيونيا، خلال شهر رمضان، تحت عنوان: "منهج النبى فى دعوة الآخر"، يتناول فيه قضية تجديد الخطاب الدينى.

وقال محمود حسان شقيق الشيخ فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الداعية سيقدم خلال شهر رمضان برنامجين عبر قناة الرحمة، الأول بعنوان: "لطائف قرآنية"، والثانى بعنوان: "منهج النبى فى دعوة الآخر"، ويتناول خلاله كيفية تجديد الخطاب الدينى.

يذكر أن الكتلة البرلمانية لحزب النور، تعد مشروع قانون لتجديد الخطاب من أجل تقديمه للجنة الدينية بمجلس النواب ، وقد أعلنت استعانتها بالشيخ حسان للمشاركة فى إعداد هذا المشروع.

- "النور" يستعين بمحمد حسان فى تجديد الخطاب الدينى

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