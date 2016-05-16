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"الشئون التشريعية" بالبرلمان تبحث تعديل قانون الكسب غير المشروع 21 مايو

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"الشئون التشريعية" بالبرلمان تبحث تعديل قانون الكسب غير المشروع 21 مايو "الشئون التشريعية" بالبرلمان تبحث تعديل قانون الكسب غير المشروع 21 مايو
قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، أن اللجنة حددت، يوم السبت الموافق 21 مايو، لمناقشة تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وأنها أبلغت وزارة العدل بموعد الاجتماع لحضور ممثل من الوزارة.

وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة طالبت أكثر من مرة وزارة العدل بأن تعد مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع وليس تعديلا على عدد محدود من المواد، موضحا أن هذا المطلب بهدف عدم "ترقيع القانون" وحتى يكون لدينا قانون متكامل وليس مجرد تعديل على مادة أو مادتين ، مؤكدا أن وزارة العدل لم ترد على طلب اللجنة حتى الآن .

وحول مصير التعديلات المطروحة أمام اللجنة فى ظل عدم رد الوزارة بشأن إعدادها مشروع متكامل قال الشريف :"سنعمل فى ضوء المعروض أمامنا الآن، ولكن فى حال عدم استجابة وزارة العدل، سيقوم المجلس بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للكسب غير المشروع، ولا غضاضة فى هذا لأن هذا من حق مجلس النواب".

قانون الكسب غير المشروع على أجندة البرلمان.. بهاء أبو شقة: طالبنا "العدل" بمشروع متكامل وليس تعديلا جزئيا.. ومصادر: اتجاه لتوسيع الفئات الخاضعة له لتشمل الرئيس والحكومة والبرلمان والمحليات والقضاء
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