محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام قسم أكتوبر اليوم

تستكمل اليوم الاثنين الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام قسم أكتوبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى.

كانت النيابة العامة قد أحالت عمار جابر محمود وعامر عشرى عبد العظيم إلى محكمة الجنايات بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة أول أكتوبر فى القضية رقم 8449 لسنة 2015 أكتوبر .

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