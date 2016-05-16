الاتحاد الإنجليزي يحدد موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في ختام الدوري الإنجليزي بعد تأجيلها بسبب وجود جسم غريب داخل استاد أولد ترافورد.

وأخلى الأمن الإنجليزي ملعب مانشستر يونايتد قبل المباراة التي تم تأجيلها لأجل غير مسمى بعد إبطال مفعول جسم قابل للانفجار.

وفي بيان أصدره الاتحاد الإنجليزي عبر موقعه: "يمكننا تأكيد الآن موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث لتقام يوم الثلاثاء في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي".

"نود أن نشكر طاقم العمل في مانشستر يونايتد والشرطة وكافة خدمات الطواريء على مجهودهم".

"وأظهر مانشستر وبورنموث تعاونا واضحا نحو تأجيل المباراة".

ويحتل يونايتد الترتيب الترتيب السادس برصيد 63 نقطة ويحتاج للفوز بفارق 18 هدفا من أجل إزاحة مانشستر سيتي من المركز الرابع ليشارك في دوري أبطال أوروبا.