أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الاتحاد الإنجليزي يحدد موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

Google+ Print
الاتحاد الإنجليزي يحدد موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث الاتحاد الإنجليزي يحدد موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في ختام الدوري الإنجليزي بعد تأجيلها بسبب وجود جسم غريب داخل استاد أولد ترافورد.

وأخلى الأمن الإنجليزي ملعب مانشستر يونايتد قبل المباراة التي تم تأجيلها لأجل غير مسمى بعد إبطال مفعول جسم قابل للانفجار.

وفي بيان أصدره الاتحاد الإنجليزي عبر موقعه: "يمكننا تأكيد الآن موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث لتقام يوم الثلاثاء في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي".

"نود أن نشكر طاقم العمل في مانشستر يونايتد والشرطة وكافة خدمات الطواريء على مجهودهم".

"وأظهر مانشستر وبورنموث تعاونا واضحا نحو تأجيل المباراة".

ويحتل يونايتد الترتيب الترتيب السادس برصيد 63 نقطة ويحتاج للفوز بفارق 18 هدفا من أجل إزاحة مانشستر سيتي من المركز الرابع ليشارك في دوري أبطال أوروبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع