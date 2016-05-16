ليجا برشلونة – ماذا قدم العرب في الدوري الإسباني هذا الموسم

حين وصلنا للجولة الأخيرة من المسابقة لم يكن اللقب قد حسم.

جمهور برشلونة يمني النفس بالفوز، وجمهور ريال مدريد يدعو لأن يكون يوسف العربي في أفضل حالاته فيحقق فيسجل هدفا تاريخيا ينصر به غرناطة على برشلونة.

يوسف العربي هو النجم العربي المغربي، والذي ضمن بأهدافه الحاسمة تواجد غرناطة في بطولة الدوري للموسم المقبل، وهو أيضا من ظل لقب الدوري معلقا حتى المباراة الأخيرة على أمل أن يسجل.

وبعيدا عن العربي، فقد سجل العرب تواجدا لا بأس به في الليجا هذا الموسم.

FilGoal.com يرصد لكم ما قدمه العرب هذا الموسم في إسبانيا.

عمرو طارق

البداية من المدافع المصري عمرو طارق والذي انتقل الصيف الماضي إلى ريال بيتيس، ليصبح هو ثاني لاعب مصري يلعب في الدوري الإسباني بعد أحمد حسام "ميدو" الذي ارتدى قميص سيلتا فيجو.

عمرو طارق لم يلعب أبدا مع ريال بيتيس ورحل في الانتقالات الشتوية للدوري الأمريكي، قبل أن يعلن الزمالك ضمه بداية من الموسم المقبل مؤخرا.

نبيل الزهار

النجم المغربي لفريق لاس بالماس شارك في 29 مباراة مع فريقه، بينهم 17 مباراة كأساسي.

الزهار سجل هدفين وصنع 4 أخرين، وهذا الرقم لا بأس به بالنسبة لأنه جناح أيمن.

أيمن عبد النور

المدافع التونسي انتهل بداية الموسم الجاري من موناكو إلى فالنسيا.

عبد النور شارك هذا الموسم في 22 مباراة جميعهم كأساسي.

ورغم لعبه بشكل مستمر، لكن عبد النور لم يقدم الموسم المأمول بسبب انخفاض مستوى فالنسيا ككل هذا الموسم.

سفيان فيغولي

النجم الجزائري خاض 21 مباراة مع فالنسيا هذا الموسم، منهم 13 مباراة كأساسي.

لكن فيغولي لم يسجل إلا هدفا واحدا وصنع مثله، في أحد أضعف مستوياته منذ احترافه في أوروبا.

فيصل فجر

لم يغب فيصل فجر عن ديورتيفو لاكورونيا أبدا، فشارك في المباريات الـ 38 جميعا.

ورغم أن فيصل فجر معارا من صفوف إلتشي، إلا أنه لعب 31 مباراة منهم كأساسي.

وسجل فيصل فجر 5 أهداف وصنع 3 أخرين.

فؤاد قدير

اللاعب الجزائري لم يلعب مع ريال بيتيس سوى 8 مباريات، منهم اثنين فقط كأساسي.

ولم يسجل صاحب الـ 32 عاما ولا هدف أو يصنع أبدا.

يوسف العربي

ربما أن العربي هو أفضل المحترفين العرب في الدوري الإسباني هذا الموسم.

المغربي صاحب الـ 29 عاما شارك في 25 مباراة مع غرناطة، سجل فهيم 17 هدفا وصنع هدفين.

مهدي لحسن

خاض مهدي لحسن النجم الجزائري مع خيتافي 31 مباراة هذا الموسم.

متوسط الميدان الدفاعي لم يسجل أو يصنع أي هدف.

زهير فضل

اللاعب المغربي لعب مع ليفانتي 28 مباراة هذا الموسم كأساسي جميعا.

ورغم هبوط فريق المدافع المغربي، لكنه على المستوى الشخصي قدم مستوى جيد كان فيها متواجد دائما، وسجل هدفا وصنع أخر.

كارل ميداني

لاعب عربي أخر هبط مع ليفانتي، لكن كارل ميداني شارك في 14 مباراة فقط وسجل فيهم هدفا واحدا.