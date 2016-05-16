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بالفيديو - كلوزة ودي نتالي يسجلان في وداعهما.. وباليرمو ينجو من الهبوط بفضل جيلاردينو

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بالفيديو - كلوزة ودي نتالي يسجلان في وداعهما.. وباليرمو ينجو من الهبوط بفضل جيلاردينو بالفيديو - كلوزة ودي نتالي يسجلان في وداعهما.. وباليرمو ينجو من الهبوط بفضل جيلاردينو

نجح باليرمو في البقاء بالدوري الإيطالي الممتاز بعد الفوز على هاليس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

فرانكو فازكيز تقدم لباليرمو، قبل أن يتعادل فريدريكو فيفياني في الدقيقة الـ 48.

إنزو ماريسكا أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 51، قبل ان يضيف ألبيرتو جيلاردينو الهدف الثالث لباليرمو ليضمن لفريقه البقاء رغم هدف فيرونا في الدقيقة الـ 83 عن طريق إروس بيسانو.

فوز باليرمو رفع رصيده للنقطة الـ 39 في المركز الـ 16، فيما تجمد رصيد فيرونا عند النقطة الـ 28 في المركز الأخير.

لمشاهدة أهداف المباراة من هنا

على الجانب الآخر فاز كاربي على أودينيزي بهدفين مقابل هدف في وداع أنتونيو دي نتالي.

تقدم كاربي في الدقيقة الـ 36 عن طريق سيموني فيردي من ركلة جزاء، وفي الدقيقة الـ 38 عاد فيردي وسجل الهدف الثاني.

في شوط المباراة الثاني، اشترك أنتونيو دي نتالي في أخر مباراة يخوضها بقميص الأبيض والأسود.

دي نتالي سجل هدفا من ركلة جزاء، لكن ذلك لم يكن كافيا للعودة في اللقاء، ورغم فوز كاربي لكنه هبط للدرجة الأدنى بسبب فوز باليرمو في المباراة الأخرى.

فوز كاربي رفع رصيدهم للنقطة الـ 38 في المركز الـ 18 والذي يهبط بصاحه للدرجة الأدنى، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة الـ 39 في المركز الـ 17.

لمشاهدة أهداف اللقاء من هنا

في العاصمة كان وداعا أخر، ميروسلاف كلوزة خاض أخر مباراة أيضا بقميص لاتسيو.

النجم الألماني كان حاضرا كالعادة وسجل هدفا في خسارة فريقه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

لاتسيو تقدم في الدقيقة الثانية عن طريق لوليتش، وفي الدقيقة الـ 31 تعادل ماتيا فيتشانو للضيوف.

فيورنتينا عاد وأضاف الهدف الثاني عن طريق فريدريكو بيرنارديسكي، قبل أن يضيف كريستيان تيو الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

في شوط المباراة الثاني، أضاف ماتياس فيتشانو الهدف الثاني له والرابع لفريقه، قبل أن يقلص كلوزه الفارق للاتسيو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 74.

لمشاهدة أهداف اللقاء من هنا

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فيديو اليوم السابع

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