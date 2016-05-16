بنفس نقاط موسم المعجزة.. أين سيكون ترتيب ليستر في مواسم الدوري عبر التاريخ

موسم تاريخي سيبقى إلى الأبد في أذهان كل عشاق ومتابعي كرة القدم. ليستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي بـ81 نقطة. ولكن أين سيكون ترتيب الفريق في كل موسم الدوري عبر التاريخ بنفس عدد النقاط؟

ليستر سيتي أنهى الدوري الإنجليزي بـ81 نقطة. موسم تاريخي إعجازي بكل معنى الكلمة كتب تتويج كتيبة كلاوديو رانييري.

الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الجديد ومسمى (البريمير ليج) بدأ منذ موسم 1992-1993 وحتى الآن.

ونشر موقع squawka الشهير تقريرا مطولا يستعرض مركز ليستر سيتي في كل مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز بنفس عدد النقاط (81).

وقتها سيحقق ليستر سيتي اللقب 5 مرات وسيحل وصيفا 8 مرات كاملة.

بينما سيأتي في المركز الثالث 6 مرات وسيحل رابع الترتيب 4 مرات.

وهو ما ينقله FilGoal.com في التقرير التالي.

موسم 1992-93

ليستر سيتي سيحل في المركز الثاني خلف المتوج مانشستر يونايتد صاحب الـ84 نقطة.

وسيصبح أستون فيلا الثالث مبتعدا عن ليستر بفارق 10 نقاط كاملة.

وسيأتي نوريتش سيتي رابعا بـ72 نقطة. وسيخرج بلاكبيرن من الرباعي الكبير في البريمير بسبب حصده 71 نقطة.

موسم 1993-94

من جديد البطل مانشستر يونايتد سيحافظ على لقبه بـ92 نقطة.

ليستر سيتي سوف يحتل المركز الثالث برصيد بـ81 نقطة خلف الوصيف بلاكبيرن صاحب الـ84 نقطة.

وسيخرج أرسنال صاحب الـ71 نقطة من المركز الرابع ليتركه لنيوكاسل بـ77 نقطة.

موسم 1994-95

من جديد ليستر سيتي سيكون في المركز الثالث وأيضا مانشستر يونايتد بـ88 نقطة سيأتي متقدما على كتيبة رانييري ولكن في المركز الثاني.

بلاكبيرن بفارق نقطة عن يونايتد هو بطل الموسم في إنجلترا.

موسم 1995-96

ليستر سيتي بـ81 نقطة وصيفا للبطل مانشستر يونايتد صاحب الـ82 نقطة.

نيوكاسل في المركز الثالث بـ78 نقطة وليفربول رابعا بـ71 نقطة.

وسيخرج أستون فيلا صاحب الـ63 نقطة من الرباعي الأول في الترتيب.

موسم 1996-97

لأول مرة اللقب سيكون من نصيب ليستر سيتي بـ81 نقطة في هذا الموسم.

مانشستر يونايتد وقتها حقق اللقب برصيد 75 نقطة، مما سيجعله وصيفا لليستر سيتي.

ونيوكاسل ثالثا بـ68 نقطة وأرسنال رابعا بـ68 نقطة.

موسم 1997-98

مرة أخرى ليستر سيتي سيكون البطل. ولكن ليس على حساب يونايتد بل أرسنال.

لقب الدوري وقتها كان من نصيب المدفعجية برصيد 78 نقطة. مما يجعل ليستر بـ81 نقطة يخطف اللقب.

وسيأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث بـ77 نقطة وليفربول رابعا بـ65.

موسم 1998-99

لقب ثالث على التوالي لليستر سيتي بـ81 نقطة ولكن على حساب مانشستر يونايتد وليس أرسنال.

بـ79 نقطة حقق يونايتد اللقب وجاء أرسنال ثانيا وقتها بـ78 نقطة وتشيلسي ثالثا بـ75 نقطة.

وكل ذلك كان سيتغير بـ81 نقطة لليستر سيتي.

موسم 1999-2000

موسم تاريخي لمانشستر يونايتد بعد جمع 91 نقطة.

نعم 91 نقطة لن تجعل ليستر سيتي بطلا بل سيكون الوصيف بفارق 10 نقاط عن يونايتد.

وسيكون أرسنال ثالثا برصيد 73 نقطة وليدز يونايتد بـ69 نقطة.

موسم 2000-01

بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد سيتوج ليستر سيتي بطلا للدوري.

يونايتد جمع وقتها 80 نقطة وأرسنال 70 وليفربول 69.

موسم 2001-02

ومن ينسى تتويج أرسنال باللقب برصيد 87 نقطة بفارق 7 نقاط عن ليفربول الوصيف صاحب الـ80 نقطة.

ولكن إذا وضعنا ليستر سيتي بنفس عدد نقاط موسم المعجزة، وقتها سيحل كوصيف للمسابقة بدلا من ليفربول.

وسيكون مانشستر يونايتد رابعا بـ77 نقطة.

موسم 2002-03

لقب لأرسنال ثم لقب لمانشستر يونايتد وهكذا.. وهذه المرة اللقب ليونايتد بـ83 نقطة.

ليستر سيطرد أرسنال صاحب الـ78 نقطة من الوصافة، وسوف يحتل نيوكاسل المركز الثالث بـ69 نقطة.

وقتها لن ينجح تشيلسي في الظهور مع الرباعي الكبير لأول مرة.

موسم 2003-04

موسم تاريخي سيبقى للأبد في الأذهان، أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي بلا أي هزيمة. 90 نقطة كاملة جمعها أرسنال ولم يتلق أي خسارة في حدث نادر لم يتكرر حتى الآن.

ليستر سيكون الوصيف متفوقا على تشيلسي صاحب الـ79 نقطة ومانشستر يونايتد صاحب الـ 75 نقطة.

موسم 2004-05

المركز الثالث هو ما سيكون مصير ليستر سيتي بـ81 نقطة.

تشيلسي بطلا بـ95 نقطة وأرسنال في المركز الثاني بـ83.

مانشستر يونايتد سيأتي في المركز الرابع بـ77 نقطة.

موسم 2005-06

لن تصدق مركز ليستر في هذا الموسم إذا جمع نفس عدد الـ81 نقطة.

المركز الرابع! نعم رابعا خلف ليفربول صاحب الـ82 نقطة ومانشستر يونايتد صاحب الـ83 نقطة.

وتشيلسي البطل بـ91 نقطة.

موسم 2006-07

لن يحقق اللقب أيضا ولن يكون الوصيف، بل سيكتفي بالمركز الثالث بدلا من ليفربول صاحب الـ68 نقطة.

تشيلسي يبقى في الوصافة بـ 83 نقطة واللقب من نصيب مانشستر يونايتد بـ89 نقطة.

موسم 2007-08

في المركز الرابع مرة أخرى!

الثالث أرسنال بـ83 نقطة. المركز الثاني من نصيب0020تشيلسي بـ85 نقطة.

واللقب لصاحب الريادة مانشستر يونايتد بـ87 نقطة.

موسم 2008-09

مانشستر يونايتد حقق اللقب بـ90 نقطة وهذا ما يجعل ليستر سيتي في المركز الرابع أيضا.

ليفربول وصيفا بـ86 نقطة وتشيلسي ثالثا بـ83 نقطة.

وسيخرج أرسنال من المركز الرابع بـ72 نقطة.

موسم 2009-10

ليستر سيتي سيكون ثالث الترتيب بـ81 نقطة.

مانشستر يونايتد في المركز الثاني بـ85 نقطة. وبالتأكيد البطل سيبقى البطل.

تشيلسي بـ86 نقطة.

والرابع أرسنال بـ75 نقطة.

موسم 2010-11

بعد غياب، سيعود ليستر سيتي ليحقق اللقب وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد بـ80 نقطة.

تشيلسي ثالثا بـ71 نقطة ومانشستر سيتي في المركز الرابع بنفس عدد نقاط البلوز.

موسم 2011-12

هل تتذكر هدف سيرخيو أجويرو القاتل في اللحظة الأخيرة أمام كوينز بارك رينجرز والذي كتب تتويج مانشستر سيتي بفارق الأهداف عن يونايتد.

وقتها سيكون ليستر سيتي ثالثا خلف ثنائي مدينة مانشستر.

وأرسنال في المركز الرابع بـ70 نقطة.

موسم 2012-13

من جديد كانت المنافسة بين ثنائي مدينة مانشستر، ولكنه في هذا الموسم يونايتد هو البطل وسيبقى كذلك بـ89 نقطة.

بينما ليستر سيكون في المركز الثاني متقدما على سيتي صاحب الـ78 نقطة وتشيلسي صاحب الـ75.

موسم 2013-14

منافسة شرسة رائعة بين ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي، ولكن الأخير أهدى اللقب لسيتي في مشهد سقوط ستيفن جيرارد الشهير.

ولن يتغير ترتيب الثلاثي في حالة إضافة ليستر سيتي بـ81 نقطة.

وقتها سيكون في المركز الرابع بفارق نقطة عن الثالث تشيلسي و3 عن الوصيف ليفربول و5 عن المتوج باللقب مانشستر سيتي.

موسم 2014-15

جوزيه مورينيو يقود كتيبة تشيلسي للتتويج باللقب بـ87 نقطة وسيبقى كذلك.

ليستر سيكون في الوصافة متفوقا على مانشستر سيتي صاحب الـ79 نقطة وأرسنال صاحب الـ75 نقطة.

وكذلك مانشستر يونايتد صاحب الـ70 نقطة.