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اليوم.. نظر طعن بطلان لائحة الجزاءات لتنظيم الاتصالات

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اليوم.. نظر طعن بطلان لائحة الجزاءات لتنظيم الاتصالات اليوم.. نظر طعن بطلان لائحة الجزاءات لتنظيم الاتصالات
تنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد فرح، الطعن المقام من الممثل القانونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منصف سليمان، لإلغاء حكم القضاء الإدارى (محكمة أول درجة) القاضى ببطلان قرار وزير الاتصالات رقم 464 لسنة 2015 بشأن لائحة الجزاءات التى يوقعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص لها بالعمل "شركات المحمول" .

وقال الطعن إن الحكم خالف صحيح أحكام القانون، مشيرا الى أن المادة 190 من الدستور لم تحدد الجزاء الذى يترتب على استصدار قانون أو قرار تشريعى بدون عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة.

كانت شركة فودافون ، قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طلبت فيها ببطلان العقوبات الواردة فى هذه اللائحة، مؤكدة مخالفتها لنصوص الدستور والقانون وشروط الترخيص الممنوح للشركة، وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكرورى حكما لصالحها.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن وزير الاتصالات أصدر هذه اللائحة دون عرضها على قسم التشريع لمراجعتها وصياغتها قبل إصدارها، بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور والمواد من 63 إلى 65 من قانون مجلس الدولة.

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مصر 365

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