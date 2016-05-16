اذا كنت تعاني من انفصام الشخصية و تبحث عن اهم الاسباب و طرق العلاج الممكنة فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال مميز يتحدث عن طرق علاج انفصام الشخصية.

إنفصام الشخصية أو الشيزوفرينيا هو نوع من الحالات العقلية المزمنة التي يكون فيها الشخص يواجه صعوبة في الفصل بين الواقع والأشياء الخيالية. الأعراض الشائعة المرتبطة بالمرض هي الأوهام والهلوسة والكلام غير المفهوم .

> بعض الأسباب الرئيسية وراء مرض انفصام الشخصية هي الوراثة ، والإجهاد أثناء فترة الحمل والالتهابات الفيروسية قبل الولادة، والعوامل البيئية واختلال التوازن الكيميائي في الدماغ .

> يمكن التحكم في هذا المرض المزمن و السيطرة عليه مع استخدام العلاج المناسب والدعم من أفراد الأسرة والأصدقاء . ولكن يمكن استخدام بعض العلاجات المنزلية السهلة والبسيطة جدا التي تساعد على خفض عدد نوبات المرض على أساس شدة الاضطراب .

فيما يلي أهم طرق علاج انفصام الشخصية :

1.الجينسنغ الاسيوي :

> هذه العشبة هو نوع من مضادات الأكسدة الطبيعية وخصائصها الوقائية العصبية تساعد في حماية الدماغ . فهو يستخدم في علاج أنواع مختلفة من اضطرابات الدماغ، بما في ذلك الشيزوفرينيا . أولئك الذين يعانون من انفصام الشخصية يجب أن يتناولون الشاي العشبي المحضر من ملعقة صغيرة من مسحوق الجينسنغ الآسيوي المجفف مرتين يوميا. لصنع الشاي أخذ ملعقة من مسحوق الجينسنغ المجفف وغليها في كوب واحد من المياه لنحو عشر دقائق . يصفى ويترك ليبرد قبل شربه .

> يجب اتباع هذا العلاج لمدة ستة أشهر من أجل الحصول على الإغاثة من أعراض مختلفة لمرض انفصام الشخصية .

>2.الهيل الاخضر :

> يمكن أيضا لبذور الهيل الأخضر أن تستخدم للسيطرة على أعراض مختلفة من مرض انفصام الشخصية . ولبذور الهيل الخضراء خصائص علاجية ، فضلا عن أنه يمكن أن تكون جيدة جدا للجهاز العصبي. أفضل طريقة لاستخدام بذور الهيل الخضراء في علاج انفصام الشخصية هو صنع الشاي العشبي .

> لتحضيرة في كوب واحد من الماء الساخن يتم إضافة ملعقة من مسحوق الهيل و مزجها بشكل صحيح وتترك لمدة حوالي عشر دقائق. يصفى ويتم إضافة بعض السكر ثم يشرب في حين يبرد قليلا .

> شرب هذا الشاي مرتين في اليوم للسيطرة على أعراض المرض .

>3.مسحوق عرق السوس :

> عرق السوس غني بالمعادن والمركبات التي يمكن أن تساعد في السيطرة وإدارة حالة الدماغ . هذه العشبة هي فعالة جدا في السيطرة على القلق والتوتر. خصائص الشفاء من عرق السوس يمكن أن تستخدم بنجاح في علاج الشيزوفرينيا .

> أخذ ملعقة صغيرة من عرق السوس وغليها في الماء الساخن لمدة عشر الى خمس عشرة دقيقة. يصفى ويشرب .

> للحصول على نتيجة أفضل، شربه على الريق في الصباح . و من المستحسن أن يكون الفطور بعد ساعة واحدة بحيث يحصل هضم للعشبة بشكل صحيح واستيعابهم في مجرى الدم .

>4.اوراق الريحان :

> أوراق الريحان لها خصائص تساعد على الشفاء وكذلك خصائص مضادة للأكسدة والتي يمكن استخدامها لعلاج اضطرابات الدماغ المختلفة بما في ذلك انفصام الشخصية . شرب الشاي بانتظام المحضر مع أوراق الريحان التي تعزز وظائف الدماغ وبالتالي تساعد في السيطرة على الأعراض المصاحبة لمرض انفصام الشخصية.

> لصنع هذا الشاي العشبي يتم إضافة ربع ملعقة صغيرة من أوراق الريحان ونصف ملعقة صغيرة من المريمية في كوب من الماء المغلي . ويترك لبضع دقائق ثم يصفى ويشرب الشاي .

> محاولة شرب هذا الشاي العشبي مرتين يوميا وسوف تلاحظ التحسينات الإيجابية خلال فترة قصيرة من الزمن .

>5.عنب الثعلب الهندي :

> عنب الثعلب الهندي هو نوع من مضادات الأكسدة الطبيعية. ويعزز أيضا جهاز المناعة مما يعطي الجسم الطاقة التي يحتاج إليها لمحاربة الاضطرابات النفسية مثل انفصام الشخصية . أيضا يحتوي على كمية عالية من فيتامين C والنياسين في عنب الثعلب الهندي التي تساعد كثيرا مرضى الشيزوفرينيا .

> أولئك الذين يعانون من هذه المشكلة النفسية يجب أن يأكلون 2-3 عنب الثعلب الهندي يوميا لمدة شهر على الأقل. وثمة خيار آخر هو اخذ الأوراق المجففة من عنب الثعلب الهندي وطحنها لصنع مسحوق ناعم وأخذ ملعقة صغيرة من هذا المسحوق واضافته الى الماء الساخن وشربة مرتين في اليوم لعلاج هذه الحالة .

>6.أسماك المياه الباردة :

> الأسماك تعزز صحة الدماغ الجيدة والأداء الوظيفي . حتى أولئك الذين يعانون من انفصام الشخصية يجب أن يأكلون الأسماك على أساس منتظم . خاصة عن طريق تناول أسماك المياه الباردة تجعل جسمك يحصل على أحماض أوميغا 3 و 6 الدهنية التي هي من الدهون الغير مشبعة. أحماض أوميغا 3 الدهنية هي مفيدة للغاية لعلاج انفصام الشخصية وعندما يتم استهلاك أسماك المياه الباردة يوميا سيكون هناك انخفاض كبير في الأعراض المصاحبة لمرض انفصام الشخصية.

> تناول أسماك المياه الباردة مثل السلمون والفولاذيه، سمك السلمون المرقط، في النظام الغذائي . أولئك الذين لا يحبون أكل السمك يمكن أن يتناولون مكملات زيت السمك .

>7.الجنكه بيلوبا :

> هذا نوع من الأعشاب التي يمكن أن تحسن الدورة الدموية في الدماغ والذاكرة والوظائف العقلية الأخرى . يمكن أن يساعد أيضا على التخلص من الصداع ، والتعب وتقلب المزاج.

> الأشخاص الذين يعانون من انفصام الشخصية المزمن ، يجب أن يستخدموا الجنكة بيلوبا لعلاج أعراض مرض الشيزوفرينيا . يجب أن تستهلك هذه العشبة في شكل الشاي ولاعطاء نتائج إيجابية يجب أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي كل يوم . عندما يتم استهلاك هذا الشاي العشبي يزيد من مستويات الأكسجين التي تصل إلى الدماغ بشكل كبير والتي يمكن تهدئة المريض .

>8.نبتة سانت جون :

> نبتة سانت جون هي واحدة من الأدوية الطبيعية الأكثر شعبية لعلاج أعراض مختلفة لمرض انفصام الشخصية . الإثارة والتوتر المتراكم في شخص يعاني من انفصام الشخصية يمكن تهدئته والاسترخاء باستخدام نبته سانت جون .

> هذه العشبة أيضا تحسن المزاج وتخفف حالات القلق والخوف والتوتر والاكتئاب.

> أخذ كل يوم ملعقة من عصير سانت جون للسيطرة على أعراض هذا المرض العقلي

>9.الجزر :

> الجزرة هو واحد من الخضروات التي على الشخص الذي يعاني من انفصام الشخصية أن يستهلكها يوميا. الجزر غني بالنياسين الذي يساعد كثيرا في علاج اضطرابات الدماغ المختلفة.

> مجرد أكل 1-2 من الجزر في شكلها الطبيعي يوميا. الخيار الأفضل هو صنع سلطة الجزر الطازجة وأكله مع العشاء أو الغداء. وثمة خيار آخر هو خلط اثنين من ثلاثة جزرات المتوسطة الحجم وأوراق السبانخ الصغيرة، ومزج هذة المكونات مع القليل من الماء وشرب هذا العصير الصحي يوميا.

>10.البابونج :

> البابونج يحتوي على المعادن الأساسية ومركبات جنبا إلى جنب مع خصائص مهدئه و تساعد كثيرا في علاج انفصام الشخصية . البابونج يستخدام كمحسن للمزاج ، أو لتعزيز راحة النوم لأولئك الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية.

> أخذ ملعقة من البابونج وإضافته في كوب من الماء المغلي ويترك لمدة عشر دقائق ثم يصفى قبل شربه . في محاولة لشرب هذا الشاي يوميا لتخفيف الأعراض المرتبطة بالمرض .

كويتيابين Quetiapine .. سيروكويل .. انفصام الشخصية

كويتيابين Quetiapine ، دواء يستخدم في علاج انفصام الشخصية ( مرض الفصام ) ، والاضطراب ثنائي القطب ، يتوفر بالاسم التجاري ” سيروكويل Seroquel ” .

كيف يستخدم كويتيابين ؟

> الكويتيابين من المهدئات ومضادات الذهان غير النموذجي ، حيث يؤثر على مادة السيروتونين والدوبامين وهي نواقل عصبية تخزن المواد الكيميائية في الخلايا العصبية لنقل الرسائل بين الخلايا ، وذلك عن طريق تثبيط المستقبلات التي تعمل على الدبوماين والسيروتونين ، وفرط نشاط هذه المواد الكيميائية يؤدي إلى الإصابة بأمراض الذهان المختلفة مثل الفصام ، لارتباطها راتباطا وثيقا في الدماغ ، وبهذا يكون الكويتيابين قد نظم المزاج وقلل من الأوهام والهلوسة التي تصيب المريض .

طريقة الاستخدام :

> – يتوفر الدواء على شكل أقراص .

> – يعطى جرعة للبالغين بمقدار 25-100 ملغ عن طريق الفم من 2-3 مرات في اليوم الواحد .

> – يجب تناول كمية كبيرة من السوائل أثناء المعالجة والتقليل من مادة الكافيين .

> – يظهر التأثير الكامل للدواء بعد ستة أسابيع من بدء المعالجة .

موانع الاستخدام :

> – يمنع استخدام الدواء للمرضى المصابين بفرط الحساسية اتجاه الكويتيابين أو أيا من مكوناته .

> – يمنع استخدام الدواء للمريضة التي ترضع رضاعة طبيعية .

> – يمنع استخدام الدواء إذا كان المريض يعاني من أمراض الكبد أو نقص في عدد كريات الدم البيضاء ، أو إذا كان مصابا بمرض نقي العظام .

تداخل الدواء مع الأدوية الأخرى :

> – يزداد تأثير النعاس إذا تم تناول الكويتيابين مع أدوية الباربيتورات أو البنزوديازبينات ، أو مثبطات اكسيداز احادي الامين ، أو الأدوية المنومة ، المسكنات الافيونية القوية ، ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات .

> – قد ينخفض ضغط الدم إذا تم استخدام الكويتيابين مع أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم ، لذا يجب إبلاغ الطبيب المختص قبل تناوله .

> – قد يقل تركيز الكويتيابين ويضطر الطبيب المختص زيادة الجرعة ، إذا تم استخدامه بالتزامن مع أدوية البريتورات ، والكربامازيبين والفينيتوئين ، الريفاميبيسين والثيوريدازين .

> – قد يزداد تركيز الكويتيابين ويمكن أن يزداد خطر الإصابة بالاثار الجانبية المصاحبه للدواء إذال تم استخدامه بالتزامن مع أدوية مضادات الفطريات ، المضادات الحيوية الماكروليدية ، مثبطات انزيم المنتسخة العكسية .

> – قد يحدث عدم انتظام في ضربات القلب إذا تم استخدام الكويتيابين مع أدوية مضادات اضطرابات النظم ، ومضادات الهيستامين والاتوموكزيتين ومضادات الاكتئاب ، وبعض مضادات الملاريا ، ومضادات الذهان الأخرى . والسييسابريد والموكسيفلوكساسين .

> – قد يؤثر الكويتيابين على أدوية مرض باركنسون مثل الليفودوبا والروبينيرول والبيرغوليد والبروموكريبتين .

التأثيرات الجانبية :

> قد تحدث بعض الاثار الجانبية الشائعة عند استخدام الكويتيابين مثل الشعور بالدوخة أو النعاس ، تشوش في الرؤية ، الصداع ن الإمساك ، جفاف الفم ، تغير في الرغبة الجنسية والضعف الجنسي .

تحذيرات :

> – يجب توخي الحذر عند استخدام الدواء للمرضى المسنين لأنهم أكثر عرضة للاثار الجانبية المصاحبة للدواء .

> – يجب الابتعاد عن تناول فاكهة الجريب فروت .

> – يجب الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية .

> – يجب الابتعاد عن القيادة أثناء المعالجة لأن الدواء يسبب النعاس ويسبب تشوش في الرؤية .

> – يجب توخي الحذر عند التعرض لأشعة الشمس على الجلد لأن المريض يكون أكثر عرضة للاصابة بحروق الشمس ، ويجب تناول سوائل كثيرة خاصة في درجات الحرارة المرتفعة .

> – يجب إبلاغ الطبيب المختص إذا كانت المرأة حامل أو تخطط لحمل .

التخزين :

> يحفظ الدواء في درجة حرارة الغرفة بعيدا عن الضوء والحرارة .