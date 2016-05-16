ضبط راكب خليجى بالمطار حاول السفر بمبلغ مالى كبير إلى السعودية

ألقت إدارة تأمين الركاب مطار القاهرة، فى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح، من ضبط راكب خليجى حاول تهريب مبلغ مالى كبير قبل سفره إلى السعودية مخالفا قانون انتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب وتم تحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران والمتجهة إلى جدة اشتبه رجال التأمين فى حقيبة الراكب الخليجى "ى . ا "، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها وبفتح حقيبة الراكب تبين وجود 100 ألف ريال سعودى مخالفا قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والذى يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وأمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

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