بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يطمئن على زراعة كبد لـ 3 حالات بالمعهد القومى

قام الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية بزيارة لحالات زراعة الكبد التى تم إجراؤها أمس، للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأثنى رئيس الجامعة على فريق الجراحة والتخدير، الذين قاموا بإجراء عمليات الزراعة وواصلوا العمل لمدة 48 ساعة لإجراء زراعة الكبد لثلاث حالات، طفلة وسيدتين من محافظات الإسكندرية والبحيرة المنوفية.

كما قدم أهل المرضى الشكر لرئيس الجامعة وعميد المعهد وفريق الزراعة تحت إشراف الدكتور عصام صلاح رئيس قسم الجراحة ورئيس الإدارة المركزية لمستشفى معهد الكبد، والدكتور إبراهيم مروان رئيس وحدة الزرع والدكتور خالد يس رئيس قسم التخدير بالمعهد على الاهتمام بحالات ذويهم وتقديم العناية الطبية لهن، لإنقاذ حياتهن.

ورافق رئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد الشعراوى عميد المعهد على أن الحالات الثلاث حالات إنسانية كانت فى حاجة إلى زراعة الكبد بشكل سريع لإنقاذ حياتهن، ولذا تمت مواصلة العمل لإجراء العمليات الثلاث خلال يومين فقط بمساعدة الخبير اليابانى كاساهارا، مشيرا إلى أن المعهد يضم فريق جراحة وتخدير متميز قادر على القيام بأدق وأصعب جراحات الكبد والقنوات المرارية فى العالم.

وأوضح عميد المعهد أن الحالة الأولى التى قامت بزراعة الكبد كانت لهند طفلة عمرها 10 سنوات من محافظة البحيرة وتبرعت لها ووالدتها أما الحالة الثانية كانت لسيدة تبلغ من العمر 55 سنة من محافظة المنوفية، كانت تعانى من تليف بالكبد واستسقاء غير قابل للعلاج نتيجة الإصابة بفيروس c، أما الحالة الثالثة فكانت لسيدة من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 46 وتعانى من ورم سرطانى بالكبد وتليف وكانت فى حاجة لعمل الزراعة بشكل سريع وتم اتخاذ قرار بإجراء الجراحة فورا بعد عمل الفحوصات اللازمة حفاظا على حياتها وتبرع لها ابن عمها بجزء من الكبد.

فى حين أكد الدكتور إبراهيم عبد القادر أستاذ جراحة الكبد بالمعهد وأحد فريق الزرع أن حالة الطفلة هند من الحالات النادرة ومصاب بها من 10 إلى 20 حالة فى العالم كله فقط وكانت تعانى من عيب جينى فى الكرموزم المسئول عن مسار الأوجسلات فى الجسم جعلها تعانى من تكوين حصوات بالجسم وجعل زراعة الكبد لها هو الحل الوحيد واوضح الدكتور طه بس أستاذ الجراحة بالمعهد أنه لأول مرة فى العالم يتم زراعة الكبد لحالة تم تركيب دعامة كبدية TEPS لمعالجة الاستسقاء غير مستجيب للعلاج من قبل نظرا لتعرض المريض فى مثل هذه الحالة للنزيف أثناء العملية.

ونجح فريق الزرع فى المعهد فى ازالة الدعامة بأمان وزراعة الكبد للمريضة شمل الفريق الجراحى الدكتور خالد أبو العلا والدكتور طارق إبراهيم والدكتور إبراهيم عبد القادر، والدكتور هشام جاد والدكتور عمرو مصطفى والدكتور حسام سليمان، والدكتور هانى عبد المجيد والدكتور اسامة حجازى والدكتور طه يس والدكتور محمود طه والدكتور عماد حمدى، والدكتور حازم زكريا والدكتور إسلام أيوب والدكتور أحمد سلام والدكتور سامح حمدى والدكتور خالد عمار والدكتور محمود مقشط والدكتور محمد شرشر، والدكتور يحى فايد والدكتور محمد بلابل، كما ضم فريق التخدير برئاسة الدكتور خالد يس الدكتور مجدى خليل والدكتور عصام عبد الفتاح والدكتورة مها لطفى والدكتورة ياسمين عبد السلام والدكتورة إيمان السيد والدكتور عماد كامل.



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