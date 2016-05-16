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"الزراعة": أزمة الدولار تسببت فى نقص أمصال أمراض الدواجن بالأسواق

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"الزراعة": أزمة الدولار تسببت فى نقص أمصال أمراض الدواجن بالأسواق "الزراعة": أزمة الدولار تسببت فى نقص أمصال أمراض الدواجن بالأسواق
أكد الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن أزمة الدولار تسببت فى نقص الأمصال واللقاحات الخاصة بأمراض الدواجن ، بعدما قللت الشركات المستوردة الكميات التى تكفى الأسواق بسبب أزمة الدولار، مشيرا إلى أن التصنيع المحلى يغطى حوالى 13% فقط من احتياجات السوق .

وقال "محروس"، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة جميع أمراض الدواجن، خاصة أنفلونزا الطيور، بتطبيق ضوابط الأمان الحيوى لطيور التربية المنزلية والمزارع، وتشكيل فرق بيطرية للتعامل الصحى السليم مع بؤر المرض المكتشفة، وتشكيل فريق أساسى وفريق احتياطى بكل إدارة بيطرية، وتدريب كل عضو من أعضاء الفريق فى برنامج على إجراءات ضمان التخلص الآمن من الطيور المصابة.

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